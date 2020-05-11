UOL Esporte: ЦСКА возобновил интерес к защитнику «Крузейро» Кака

Защитник «Крузейро» Кака может продолжить карьеру в России, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, купить 21-летнего бразильца снова хочет ЦСКА.

В феврале московский клуб предлагал за игрока четыре миллиона евро и сейчас готовит новое предложение по его трансферу.

«Крузейро» заинтересован в продаже Кака, поскольку нуждается в деньгах в условиях кризиса.