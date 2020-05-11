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    UOL Esporte: ЦСКА возобновил интерес к защитнику «Крузейро» Кака

    Защитник «Крузейро» Кака может продолжить карьеру в России, сообщает UOL Esporte.

    По информации источника, купить 21-летнего бразильца снова хочет ЦСКА.

    В феврале московский клуб предлагал за игрока четыре миллиона евро и сейчас готовит новое предложение по его трансферу.

    «Крузейро» заинтересован в продаже Кака, поскольку нуждается в деньгах в условиях кризиса.

    • Кака – воспитанник «Крузейро».
    • За основную команду игрок провeл 22 матча и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

    Источник: UOL Esporte

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    11.05.2020 23:39
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