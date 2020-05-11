UOL Esporte: ЦСКА возобновил интерес к защитнику «Крузейро» Кака

Защитник «Крузейро» Кака может продолжить карьеру в России, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, купить 21-летнего бразильца снова хочет ЦСКА.
В феврале московский клуб предлагал за игрока четыре миллиона евро и сейчас готовит новое предложение по его трансферу.
«Крузейро» заинтересован в продаже Кака, поскольку нуждается в деньгах в условиях кризиса.
- Кака – воспитанник «Крузейро».
- За основную команду игрок провeл 22 матча и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
Источник: UOL Esporte