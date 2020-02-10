Superesportes: ЦСКА предложил 4 миллиона за защитника «Крузейро» Кака

ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Крузейро» Кака, сообщает Superesportes.

По информации источника, армейцы предложили за 20-летнего футболиста четыре миллиона евро.

При этом бразильскому клубу принадлежит только 60 процентов прав на центрбека.