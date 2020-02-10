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  • Superesportes: ЦСКА предложил 4 миллиона за защитника «Крузейро» Кака

Superesportes: ЦСКА предложил 4 миллиона за защитника «Крузейро» Кака

10 февраля 2020, 22:15
6

ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Крузейро» Кака, сообщает Superesportes.

По информации источника, армейцы предложили за 20-летнего футболиста четыре миллиона евро.

При этом бразильскому клубу принадлежит только 60 процентов прав на центрбека.

  • Кака – воспитанник «Крузейро».
  • За основную команду игрок провeл 22 матча и забил один гол.
  • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

Источник: Superesportes

Бразильское спортивное издание. Аудитория в твиттере – почти 200 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Крузейро
Комментарии (6)
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Чучун
1581365198
Кукеджиро
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ALEX ML
1581376053
Достали с какой уже
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vladimir-7
1581403091
Нереальное сообщение о ЦСКА и Кака.
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Давид59
1581407905
Что-то бразильцы стали повторяться со своими псевдонимами
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Vratarь
1581410795
Не хватает ещё какого-нибудь чеха Куча и поляка Бздыжек
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dim29
1581410867
утка скорее всего
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