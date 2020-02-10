Superesportes: ЦСКА предложил 4 миллиона за защитника «Крузейро» Кака

ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Крузейро» Кака, сообщает Superesportes.
По информации источника, армейцы предложили за 20-летнего футболиста четыре миллиона евро.
При этом бразильскому клубу принадлежит только 60 процентов прав на центрбека.
- Кака – воспитанник «Крузейро».
- За основную команду игрок провeл 22 матча и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
Источник: Superesportes
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