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    Superesportes: ЦСКА предложил 4 миллиона за защитника «Крузейро» Кака

    ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Крузейро» Кака, сообщает Superesportes.

    По информации источника, армейцы предложили за 20-летнего футболиста четыре миллиона евро.

    При этом бразильскому клубу принадлежит только 60 процентов прав на центрбека.

    • Кака – воспитанник «Крузейро».
    • За основную команду игрок провeл 22 матча и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    Источник: Superesportes

    Бразильское спортивное издание. Аудитория в твиттере – почти 200 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2362

      Alekxei Z. 27 минут назад

      Брехня !!!
      У Гинера бабок нет , а ВЭБу это нахх не нужно...

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