«Матч ТВ»: Березуцкий не принял решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым

Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий продолжает занимать свою должность, но его будущее в клубе не определено.

По информации «Матч ТВ», у Березуцкого есть разногласия с генеральным директором клуба Романом Бабаевым по работе футбольной школы ЦСКА. Это может привести к уходу бывшего защитника армейцев из клуба.

Сообщается, что у Березуцкого нет альтернативных вариантов продолжения карьеры.