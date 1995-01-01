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    «Матч ТВ»: Березуцкий не принял решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым

    Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий продолжает занимать свою должность, но его будущее в клубе не определено.

    По информации «Матч ТВ», у Березуцкого есть разногласия с генеральным директором клуба Романом Бабаевым по работе футбольной школы ЦСКА. Это может привести к уходу бывшего защитника армейцев из клуба.

    Сообщается, что у Березуцкого нет альтернативных вариантов продолжения карьеры.

    • В декабре ЦСКА покинули тренеры Виктор Онопко и Сергей Овчинников.
    • Березуцкий в качестве игрока брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14827

      vladimir-7 1 час назад

      Е.Гинер все их отношения уладит и будут работать, только так. А вот, что
      касается Онопко и Овчинникова, то на решение руководства ЦСКА, это
      непохоже, так оно не поступало НИКОГДА, и это, возможно, навязано
      председателем Совета директоров М.Орешкиным.

      0
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      Рейтинг: +2424

      AZ 1 час назад

      Альтернатива - Нидерландский Витесс, за опытом

      1
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      Рейтинг: +14827

      vladimir-7 > AZ 1 час назад

      Ну да, из Брянска виднее.

      0
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      Рейтинг: +2424

      AZ > vladimir-7 58 минут назад

      Я разве написал что-то плохое в адрес Алексея? Если у него конфликт в ЦСКА и нет альтернативы продолжать работу, то можно вернуться на предыдущее место работы за опытом, тем более тут указано, что пока предложений у него никаких нет. Что плохого в моих словах ты увидел? И чего сразу колко цепляешься за мой город??

      1
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      Рейтинг: +2424

      AZ > vladimir-7 2 минуты назад

      Простите, что обидел Ваши нежные чувства

      0
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      Рейтинг: +14827

      vladimir-7 > AZ 1 минуту назад

      Во-первых, у него конфликта с ЦСКА нет, есть непонимания в работе с Бабаевым, наверно.
      Во-вторых, если бы это предложил Слуцкий, было
      бы понятно, они вместе там тренировали и опыт оба
      имеют, поэтому Алексею из Москвы, а он живет в
      Москве, виднее, чем тебе, вот и всё о тебе и Брянске
      и никаких зацепов.

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