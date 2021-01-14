«Матч ТВ»: Березуцкий не принял решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым

Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий продолжает занимать свою должность, но его будущее в клубе не определено.
По информации «Матч ТВ», у Березуцкого есть разногласия с генеральным директором клуба Романом Бабаевым по работе футбольной школы ЦСКА. Это может привести к уходу бывшего защитника армейцев из клуба.
Сообщается, что у Березуцкого нет альтернативных вариантов продолжения карьеры.
- В декабре ЦСКА покинули тренеры Виктор Онопко и Сергей Овчинников.
- Березуцкий в качестве игрока брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
Источник: «Матч ТВ»