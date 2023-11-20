Алексей Березуцкий отреагировал на скандальное интервью брата

Бывший главный тренер ЦСКА, экс-футболист армейцев и сборной России Алексей Березуцкий ответил на вопросы, связанные с резонансным интервью своего брата Василия.

– Алексей, вы обещали после матча легенд «Локомотив» – ЦСКА дать комментарий.

– Я вру все время. Не верьте людям.

– Ваш брат Василий дал резонансное интервью. Смотрели, согласны с его мнением?

– Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел.

Василий Березуцкий живет в Испании и не собирается возвращаться в Россию.

Он посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам и отказаться от государственных денег в российском футболе.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?