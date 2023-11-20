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    • Алексей Березуцкий отреагировал на скандальное интервью брата

    Алексей Березуцкий отреагировал на скандальное интервью брата

    Бывший главный тренер ЦСКА, экс-футболист армейцев и сборной России Алексей Березуцкий ответил на вопросы, связанные с резонансным интервью своего брата Василия.

    – Алексей, вы обещали после матча легенд «Локомотив» – ЦСКА дать комментарий.

    – Я вру все время. Не верьте людям.

    – Ваш брат Василий дал резонансное интервью. Смотрели, согласны с его мнением?

    – Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел.

    • Василий Березуцкий живет в Испании и не собирается возвращаться в Россию.
    • Он посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам и отказаться от государственных денег в российском футболе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2662

      evgevg13 5 минут назад

      Лучше уйти от ответа

      0
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      Рейтинг: +5440

      ПалкоВводецъ (returned) 11 минут назад

      Этот хоть за метлой следит. И нашим и вашим. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +96

      VPERDIV SPARTAK 12 минут назад

      Мудрый Лешка

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      Рейтинг: +1908

      gor77 28 минут назад

      Ну, ладно этот ... ответил. Я не про Алексея. А почему никто не говорит о человеке, который задал, точнее, спровоцировал такой вопрос? Или "журналисты" вне закона?((((((

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      Рейтинг: +25340

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Нашли о чём спросить...

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      Рейтинг: +753

      111ax 47 минут назад

      Василий может считать что угодно, но вот мудрый человек обдумает последствия прежде, чем что-то говорить. Жизнь переменчива, а такие высказывания ставят их автора в определенные рамки и ограничения, хотя никто ему не мешал жить там где он живет. Ведь необязательно же ради этого говорить в слух свои мысли все

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