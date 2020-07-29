Metaratings: Березуцкие войдут в тренерский штаб ЦСКА

Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие станут помощниками главного тренера москвичей Виктора Гончаренко, сообщает Metaratings.
Они войдут в тренерский штаб команды с нового сезона. В ближайшее время ЦСКА объявит об их назначениях.
С начала этого года Березуцкие занимали должности советников генерального директора клуба Романа Бабаева.
- Братья играли за ЦСКА с 2002 по 2018 годы.
- ЦСКА занял в минувшем сезоне РПЛ четвертое место.
Источник: Metaratings
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