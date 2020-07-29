Metaratings: Березуцкие войдут в тренерский штаб ЦСКА

Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие станут помощниками главного тренера москвичей Виктора Гончаренко, сообщает Metaratings.

Они войдут в тренерский штаб команды с нового сезона. В ближайшее время ЦСКА объявит об их назначениях.

С начала этого года Березуцкие занимали должности советников генерального директора клуба Романа Бабаева.