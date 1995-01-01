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    Metaratings: Березуцкие войдут в тренерский штаб ЦСКА

    Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие станут помощниками главного тренера москвичей Виктора Гончаренко, сообщает Metaratings.

    Они войдут в тренерский штаб команды с нового сезона. В ближайшее время ЦСКА объявит об их назначениях.

    С начала этого года Березуцкие занимали должности советников генерального директора клуба Романа Бабаева.

    • Братья играли за ЦСКА с 2002 по 2018 годы.
    • ЦСКА занял в минувшем сезоне РПЛ четвертое место.

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    Источник: Metaratings

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