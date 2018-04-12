Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Copa del Sol 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок России 2013 Товарищеские матчи 2013 Marbella Cup 2012 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Copa del Sol 2010 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Суперкубок России 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Суперкубок России 2009 Кубок Первого Канала 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Товарищеские матчи 2008 Кубок Первого Канала 2007 Лига Чемпионов 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Суперкубок России 2007 Товарищеские матчи 2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Суперкубок УЕФА 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002 Чемпионат России 2001