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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - ЦСКА
Арсенал - ЦСКА: обзор матча 05 апреля 2018
Арсенал
05.04.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
ЦСКА
9'
А. Рэмзи
23'
А. Ляказетт (П)
28'
А. Рэмзи
35'
А. Ляказетт
15'
А. Головин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - ЦСКА
83'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Муса
Желтая карточка
Э. Бельерин
78'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Д. Уилшир
75'
74'
Желтая карточка
И. Акинфеев
74'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Б. Натхо
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Ляказетт
74'
64'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Дзагоев
Замена
А. Ивоби
️️️️
Г. Мхитарян
61'
Травма
Г. Мхитарян
60'
58'
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
Г. Джака
57'
51'
Желтая карточка
А. Муса
ГОЛ! 4:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Озил
35'
31'
Желтая карточка
А. Дзагоев
ГОЛ! 3:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
М. Озил
28'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ляказетт
23'
15'
ГОЛ! 1:1!
А. Головин
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
Э. Бельерин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
18
Константин Кучаев
ПАЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
11
Витиньо
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чех
18
Монреаль
6
Косиельни
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
22
Мхитарян
10
Уилшир
21
Рэмзи
10
Озил
91
Ляказетт
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
18
Кучаев
10
Натхо
42
Щенников
66
Дзагоев
7
Муса
10
Головин
19
Вернблум
10
Уилшир
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
10
Уилшир
22
Мхитарян
17
Ивоби
17
Ивоби
22
Мхитарян
91
Ляказетт
18
Уэлбек
18
Уэлбек
91
Ляказетт
66
Дзагоев
11
Витиньо
11
Витиньо
66
Дзагоев
7
Муса
80
Хосонов
80
Хосонов
7
Муса
10
Натхо
17
Миланов
17
Миланов
10
Натхо
Остались в запасе
Арсенал
ЦСКА
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Илья Помазун
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Арсенал - ЦСКА
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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