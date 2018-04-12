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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Арсенал
ЦСКА - Арсенал: обзор матча 12 апреля 2018
ЦСКА
12.04.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Арсенал
39'
Ф. Чалов
50'
К. Набабкин
75'
Д. Уэлбек
90+2'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Арсенал
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
М. Эль-Ненни
Желтая карточка
А. Головин
86'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Ф. Чалов
79'
76'
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Ляказетт
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
М. Эль-Ненни
Замена
Б. Натхо
️️️️
К. Бистрович
71'
68'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Д. Уилшир
67'
Травма
Д. Уилшир
ГОЛ! 2:0!
К. Набабкин
50'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
39'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Дзагоев
38'
Травма
А. Дзагоев
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
11
Витиньо
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
18
Кучаев
66
Дзагоев
8
Бистрович
10
Головин
7
Муса
63
Чалов
4-1-2-1-2
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Озил
18
Уэлбек
91
Ляказетт
66
Дзагоев
11
Витиньо
11
Витиньо
66
Дзагоев
63
Чалов
17
Миланов
17
Миланов
63
Чалов
8
Бистрович
10
Натхо
10
Натхо
8
Бистрович
10
Уилшир
12
Чамберс
12
Чамберс
10
Уилшир
91
Ляказетт
17
Ивоби
17
Ивоби
91
Ляказетт
Остались в запасе
ЦСКА
Арсенал
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча ЦСКА - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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