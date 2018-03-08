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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Лион
ЦСКА - Лион: обзор матча 08 марта 2018
ЦСКА
08.03.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Лион
68'
Марсело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Лион
90'
+2
Желтая карточка
М. Корне
90'
Замена
Ф. Менди
️️️️
М. Диас
89'
Желтая карточка
Л. Тусар
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Муса
87'
85'
Замена
М. Маолида
️️️️
М. Депай
Замена
К. Бистрович
️️️️
А. Дзагоев
82'
75'
Замена
М. Корне
️️️️
Б. Траоре
Замена
Витиньо
️️️️
Г. Миланов
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
Марсело
Пас отдал
М. Депай
63'
Травма
Т. Н'Домбеле
Желтая карточка
Б. Натхо
59'
Желтая карточка
К. Набабкин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
11
Витиньо
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
3-4-1-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
19
Вернблум
18
Кучаев
17
Миланов
10
Натхо
14
Набабкин
66
Дзагоев
10
Головин
7
Муса
4-1-2-1-2
1
Лопеш
2
Тете
21
Морель
6
Марсело
21
Маршал
29
Тусар
10
Ауа
22
Н'Домбеле
11
Траоре
10
Депай
9
Диас
17
Миланов
11
Витиньо
11
Витиньо
17
Миланов
66
Дзагоев
8
Бистрович
8
Бистрович
66
Дзагоев
7
Муса
63
Чалов
63
Чалов
7
Муса
11
Траоре
70
Корне
70
Корне
11
Траоре
10
Депай
9
Маолида
9
Маолида
10
Депай
9
Диас
23
Менди
23
Менди
9
Диас
Остались в запасе
ЦСКА
Лион
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча ЦСКА - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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