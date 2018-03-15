Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - ЦСКА
Лион - ЦСКА: обзор матча 15 марта 2018
Лион
15.03.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 3
Первый матч – 1 : 0
Завершен
ЦСКА
58'
М. Корне
71'
М. Диас
39'
А. Головин
60'
А. Муса
65'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ЦСКА
90'
+4
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
М. Диас
78'
73'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Муса
ГОЛ! 2:3!
М. Диас
Пас отдал
Б. Траоре
71'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Маршал
70'
Замена
М. Маолида
️️️️
Д. Ферри
68'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Депай
66'
65'
ГОЛ! 1:3!
П. Вернблум
Пас отдал
К. Кучаев
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Муса
Пас отдал
К. Набабкин
ГОЛ! 1:1!
М. Корне
Пас отдал
Д. Ферри
58'
46'
Замена
Г. Щенников
️️️️
В. Березуцкий
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Головин
Пас отдал
А. Дзагоев
36'
Желтая карточка
А. Муса
13'
Желтая карточка
К. Набабкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
11
Витиньо
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
21
Маршал
4
Дьякаби
6
Марсело
2
Тете
29
Тусар
22
Н'Домбеле
4
Ферри
70
Корне
9
Диас
10
Депай
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
24
Березуцкий
10
Натхо
18
Кучаев
66
Дзагоев
7
Муса
10
Головин
19
Вернблум
4
Ферри
9
Маолида
9
Маолида
4
Ферри
21
Маршал
23
Менди
23
Менди
21
Маршал
10
Депай
11
Траоре
11
Траоре
10
Депай
7
Муса
11
Витиньо
11
Витиньо
7
Муса
24
Березуцкий
42
Щенников
42
Щенников
24
Березуцкий
66
Дзагоев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
66
Дзагоев
Остались в запасе
Лион
ЦСКА
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Илья Помазун
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Лион - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Лион
ЦСКА
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
2
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
12
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
14
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
2
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
12
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
14
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+