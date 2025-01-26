Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Алексей Березуцкий
Новости
Алексей Березуцкий - новости
Завершил карьеру
20 июня 1982 (44)
#6 | Защитник
190 см | 82 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Акинфеев составил сборную из игроков по их качествам: в ней есть ленивый, тусовщик, транжира и переоцененный
2025.01.26 22:47
10
Агент Васина считает, что игрок был не слабее Игнашевича и по потенциалу сильнее Березуцких
2024.11.19 09:55
5
Алексей Березуцкий может вернуться в ЦСКА
2024.06.05 10:34
3
Видео
Алексей Березуцкий рассказал, что Вагнер Лав сделал дубль в РПЛ в нетрезвом состоянии
2024.04.12 13:31
3
Бывший игрок ЦСКА высказался о юморе Дзюбы, Слуцкого, Березуцких и Ролана Гусева
2024.04.12 12:17
Ролан Гусев определил лучших защитников в истории российского футбола
2024.03.28 11:00
1
Алексей Березуцкий отреагировал на скандальное интервью брата
2023.11.20 13:07
14
Эджуке: «Березуцкий растет как тренер каждый день. Он полностью посвящает себя ЦСКА»
2022.02.09 17:30
2
Березуцкий: «В этом году у ЦСКА одна цель – выиграть чемпионат России»
2022.01.10 15:50
9
Березуцкий: «Влашич получил повреждение. Будет готов к следующей игре»
2021.07.26 08:33
3
Березуцкий: «ЦСКА будет стараться играть в атакующий футбол»
2021.07.14 14:59
8
Алексей Березуцкий – исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА
2021.06.15 22:24
14
Широков – об Оличе в ЦСКА: «Логичнее доверить пост главного тренера братьям Березуцким»
2021.03.22 16:59
11
ЦСКА: братья Березуцкие останутся в клубе, несмотря на уход Гончаренко
2021.03.22 15:41
4
Василий Березуцкий покинет ЦСКА. Его брат останется в клубе
2021.03.22 13:34
8
Массажист ЦСКА Демченко: «Самые мощные и крепкие ребята – Березуцкие и Игнашевич»
2021.01.23 18:12
Бабаев: «Разногласий с Алексеем Березуцким не было. Мы с улыбкой читали конспирологические версии»
2021.01.22 17:56
1
Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА
2021.01.22 16:11
1
«Чемпионат»: Алексей Березуцкий останется в ЦСКА
2021.01.21 10:50
7
«РБ-Спорт»: Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА
2021.01.14 17:59
4
«Матч ТВ»: Березуцкий не принял решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
2021.01.14 15:29
9
ЦСКА намерен убедить Алексея Березуцкого остаться в клубе
2021.01.14 08:20
1
Карпов: «Алексей Березуцкий покинет ЦСКА из-за разногласий с руководством»
2021.01.13 23:57
7
Metaratings: Березуцкие войдут в тренерский штаб ЦСКА
2020.07.29 13:40
3
Видео
«Поле песком не засыпали». Березуцкие посетили тренировку ЦСКА
2020.06.26 21:22
2
Sport24: Березуцкий отказался возглавить ЦСКА
2020.06.22 17:26
27
Гончаренко – о братьях Березуцких в тренерском штабе ЦСКА: «Я двумя руками за»
2020.05.22 00:33
2
Коллер: «Много спорил с Березуцкими, но до рукоприкладства не доходило»
2020.04.21 16:58
1
Фото
«Бати в здании». ЦСКА сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию
2020.01.29 17:32
6
Фото
ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»
2020.01.27 13:45
9
1
2
3
4
5
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
1
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
3
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
12
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
Фото
Ташуев остался без работы
10:17
8
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+