«РБ-Спорт»: Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА

Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий покинет московский клуб.
По информации «РБ-Спорта», после возвращения с новогодних каникул Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА. Одна из возможных причин – акцент на развитие собственного бизнеса.
- Ранее «Матч ТВ» сообщал, что у Березуцкого есть разногласия с генеральным директором клуба Романом Бабаевым по работе футбольной школы ЦСКА.
- В декабре ЦСКА покинули тренеры Виктор Онопко и Сергей Овчинников.
- Березуцкий в качестве игрока брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
Источник: «РБ-Спорт»