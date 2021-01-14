«РБ-Спорт»: Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА

Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий покинет московский клуб.

По информации «РБ-Спорта», после возвращения с новогодних каникул Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА. Одна из возможных причин – акцент на развитие собственного бизнеса.