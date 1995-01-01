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    «РБ-Спорт»: Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА

    Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий покинет московский клуб.

    По информации «РБ-Спорта», после возвращения с новогодних каникул Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА. Одна из возможных причин – акцент на развитие собственного бизнеса.

    • Ранее «Матч ТВ» сообщал, что у Березуцкого есть разногласия с генеральным директором клуба Романом Бабаевым по работе футбольной школы ЦСКА.
    • В декабре ЦСКА покинули тренеры Виктор Онопко и Сергей Овчинников.
    • Березуцкий в качестве игрока брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14834

      vladimir-7 44 минуты назад

      Журналисты сами не понимают, что написать о Березуцком, то у него
      конфликт с ЦСКА, то у него собственный бизнес и это причины его
      ухода. Надо дождаться высказывания самого Березуцкого или Гинера,
      которому все мы доверяем.

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