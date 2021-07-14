Березуцкий: «ЦСКА будет стараться играть в атакующий футбол»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол будет играть команда под его руководством
«Мне нравится и «Аталанта» Гасперини, и «Реал» Зидана, и «Ливерпуль» Клоппа, и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Я не шучу – они все мне очень нравятся.
Мы будем стараться играть в тот футбол, в который должен играть ЦСКА. В футбол, в который нам позволяет играть подбор игроков и многие другие нюансы. Естественно, мы будем стараться играть в атакующий футбол», – сказал Березуцкий.
- Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА вместо Ивицы Олича, который покинул клуб 15 июня.
- Помощником Березуцкого стал Григорий Бабаян.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
Источник: ютуб-канал ЦСКА