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    Березуцкий: «ЦСКА будет стараться играть в атакующий футбол»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол будет играть команда под его руководством

    «Мне нравится и «Аталанта» Гасперини, и «Реал» Зидана, и «Ливерпуль» Клоппа, и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Я не шучу – они все мне очень нравятся.

    Мы будем стараться играть в тот футбол, в который должен играть ЦСКА. В футбол, в который нам позволяет играть подбор игроков и многие другие нюансы. Естественно, мы будем стараться играть в атакующий футбол», – сказал Березуцкий.

    • Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА вместо Ивицы Олича, который покинул клуб 15 июня.
    • Помощником Березуцкого стал Григорий Бабаян.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    14.07.2021 14:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +706

      111ax 15 июля 2021, 10:59

      ну посмотрим

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 июля 2021, 18:11

      Щас из Березы русский Клопп получится )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2021, 16:42

      Ключевое слово "стараться".
      А там как получится.

      0
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      Рейтинг: +401

      saf05 14 июля 2021, 15:31

      Олич был без опыта, а этот ещё и без мозгов

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 14 июля 2021, 15:15

      Интересно кем, если Дзагоев без контракта и не будет Влашича, а у остальных мозгов нет, хоть что-то элементарное соорудить

      2
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      ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer > Skull_Boy 14 июля 2021, 15:35

      Заболотный есть, так что всё в порядке.

      3
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      Рейтинг: +39

      6pbIH > Fusballer 14 июля 2021, 16:15

      :)

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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 15:11

      Ну тогда Влашича нельзя отдавать,а то в след Оличу пинка получишь.

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