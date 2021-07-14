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  • Березуцкий: «ЦСКА будет стараться играть в атакующий футбол»

Березуцкий: «ЦСКА будет стараться играть в атакующий футбол»

14 июля 2021, 14:59
8

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол будет играть команда под его руководством

«Мне нравится и «Аталанта» Гасперини, и «Реал» Зидана, и «Ливерпуль» Клоппа, и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Я не шучу – они все мне очень нравятся.

Мы будем стараться играть в тот футбол, в который должен играть ЦСКА. В футбол, в который нам позволяет играть подбор игроков и многие другие нюансы. Естественно, мы будем стараться играть в атакующий футбол», – сказал Березуцкий.

  • Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА вместо Ивицы Олича, который покинул клуб 15 июня.
  • Помощником Березуцкого стал Григорий Бабаян.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (8)
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Plyash
1626264698
Ну тогда Влашича нельзя отдавать,а то в след Оличу пинка получишь.
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Skull_Boy
1626264911
Интересно кем, если Дзагоев без контракта и не будет Влашича, а у остальных мозгов нет, хоть что-то элементарное соорудить
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saf05
1626265907
Олич был без опыта, а этот ещё и без мозгов
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maygli
1626270133
Ключевое слово "стараться". А там как получится.
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Derzkiy1
1626275480
Щас из Березы русский Клопп получится )))
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111ax
1626335963
ну посмотрим
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