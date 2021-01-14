ЦСКА намерен убедить Алексея Березуцкого остаться в клубе

Руководство ЦСКА заинтересовано в продолжении сотрудничества с Алексеем Березуцким, который занимает пост заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.

Ранее сообщалось, что бывший защитник решил покинуть занимаемую должность из-за разногласий с руководством, однако, по информации Sport24, клуб попробует убедить его остаться.