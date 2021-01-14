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    ЦСКА намерен убедить Алексея Березуцкого остаться в клубе

    Руководство ЦСКА заинтересовано в продолжении сотрудничества с Алексеем Березуцким, который занимает пост заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.

    Ранее сообщалось, что бывший защитник решил покинуть занимаемую должность из-за разногласий с руководством, однако, по информации Sport24, клуб попробует убедить его остаться.

    • Будучи футболистом, Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год.
    • Пост заместителя гендиректора он занял в январе 2020 года.
    • Московская команда занимает второе место в РПЛ по итогам 19 туров.

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    Источник: Sport24

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