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    Эджуке: «Березуцкий растет как тренер каждый день. Он полностью посвящает себя ЦСКА»

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался о главном тренер клуба Алексее Березуцком.

    Алексей Березуцкий прогрессирует как тренер?

    — Он растет как тренер каждый день! Я про внутренний рост, который не так заметен со стороны, но виден внутри коллектива. Березуцкий посвящает себя команде целиком и полностью, получает опыт.

    — Обляков рассказывал, что при Березуцком появились штрафы. Ты не попадался еще?

    — Нет, стараюсь быть хорошим парнем!

    — У тебя всего пять полных матчей за сезон. В первых двух Березуцкий и вовсе не выпускал тебя в старте. Почему?

    — Он не называл причин, но я был полностью к этому готов. Физически могу играть с первой по последнюю минуту матча, прекрасно себя чувствую! Но финальное решение всегда за тренером.

    — Тот ЦСКА, в который ты перешел, сильно отличался от нынешнего?

    — Каждый тренер привносит свои правила и мысли по игре, но цели остаются те же. Каждый жаждет побеждать, готов бороться на поле и отдавать себя полностью.

    • ЦСКА купил Эджуке у «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне Эджуке забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

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    Источник: Sport24

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