Эджуке: «Березуцкий растет как тренер каждый день. Он полностью посвящает себя ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался о главном тренер клуба Алексее Березуцком.

— Алексей Березуцкий прогрессирует как тренер?

— Он растет как тренер каждый день! Я про внутренний рост, который не так заметен со стороны, но виден внутри коллектива. Березуцкий посвящает себя команде целиком и полностью, получает опыт.

— Обляков рассказывал, что при Березуцком появились штрафы. Ты не попадался еще?

— Нет, стараюсь быть хорошим парнем!

— У тебя всего пять полных матчей за сезон. В первых двух Березуцкий и вовсе не выпускал тебя в старте. Почему?

— Он не называл причин, но я был полностью к этому готов. Физически могу играть с первой по последнюю минуту матча, прекрасно себя чувствую! Но финальное решение всегда за тренером.

— Тот ЦСКА, в который ты перешел, сильно отличался от нынешнего?

— Каждый тренер привносит свои правила и мысли по игре, но цели остаются те же. Каждый жаждет побеждать, готов бороться на поле и отдавать себя полностью.