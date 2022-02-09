Эджуке: «Березуцкий растет как тренер каждый день. Он полностью посвящает себя ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался о главном тренер клуба Алексее Березуцком.
— Алексей Березуцкий прогрессирует как тренер?
— Он растет как тренер каждый день! Я про внутренний рост, который не так заметен со стороны, но виден внутри коллектива. Березуцкий посвящает себя команде целиком и полностью, получает опыт.
— Обляков рассказывал, что при Березуцком появились штрафы. Ты не попадался еще?
— Нет, стараюсь быть хорошим парнем!
— У тебя всего пять полных матчей за сезон. В первых двух Березуцкий и вовсе не выпускал тебя в старте. Почему?
— Он не называл причин, но я был полностью к этому готов. Физически могу играть с первой по последнюю минуту матча, прекрасно себя чувствую! Но финальное решение всегда за тренером.
— Тот ЦСКА, в который ты перешел, сильно отличался от нынешнего?
— Каждый тренер привносит свои правила и мысли по игре, но цели остаются те же. Каждый жаждет побеждать, готов бороться на поле и отдавать себя полностью.
- ЦСКА купил Эджуке у «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллиона евро.
- В этом сезоне Эджуке забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
- Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.