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    • Алексей Березуцкий рассказал, что Вагнер Лав сделал дубль в РПЛ в нетрезвом состоянии

    Алексей Березуцкий рассказал, что Вагнер Лав сделал дубль в РПЛ в нетрезвом состоянии

    Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, как в одном из матчей бразильский нападающий Вагнер Лав играл нетрезвым.

    «Я не видел в принципе футболистов всю карьеру, нигде, ни в ЦСКА, чтобы кто-то играл вот прям с такого сильного похмела.

    И вот у Вагнера была такая история, когда он действительно... Что удивительно, я не знаю, где он напился… Смысл в том, что он был реально нетрезвый, даже подошел к тренеру и говорит, по-моему, это Леонид Викторович Слуцкий был. Я не буду играть, говорит, ну не могу, не в состоянии, мягко говоря.

    Ну это реально тяжело. В общем его очень долго уговаривали, уговаривали, уговаривали. Говорит: «Давай, ты нам нужен, важная победа».

    Он вышел, по-моему, с «Ростовом» была игра. Один справа забил, второй слева и говорит: «Все, тренер, меняй меня». И пошел на лавочку, сел спокойно. Вага, извини, если что не так, сразу, заранее», – сказал Березуцкий.

    • Вагнер Лав забил два гола в ворота «Ростова» 3 октября 2010 года. Он отличился на 36-й и 44-й минутах. Второй гол бразилец забил с пенальти.
    • ЦСКА выиграл тот матч со счетом 2:0. Вагнер Лав провел на поле всю встречу.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    12.04.2024 13:31
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    Комментарии (3)
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    fanfckrasnodar
    1712920245
    профессиональный клуб. клуб Армии. позор такое делать, позор такое рассказывать.
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    ...уефан
    1712922238
    ...на молодой, здоровый организм алкоголь действует, как допинг, правда на короткое время...
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    bratskij
    1712926688
    Ну что сказать ... школа пьяного как в кунгфу.
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