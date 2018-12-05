ЦСКА: «Благодарим Игнашевича за годы в команде и желаем успеха в тренерской карьере»

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе из клуба Сергея Игнашевича.
«Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», – говорится в заявлении армейского клуба.
- В сезоне-2018/19 защитник входил в тренерский штаб дубля москвичей, который при нем впервые в истории выиграл золотые медали молодежного первенства.
- 39-летний футболист выступал за армейцев с 2004-го года, завершив карьеру после окончания чемпионата мира-2018.
- В составе ЦСКА россиянин провел 541 матч, записав на свой счет 46 голов и став самым результативным защитником в чемпионатах России.
- Ранее сообщалось, что Игнашевич может возглавить «Оренбург».