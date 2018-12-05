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    ЦСКА: «Благодарим Игнашевича за годы в команде и желаем успеха в тренерской карьере»

    ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе из клуба Сергея Игнашевича.

    «Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», – говорится в заявлении армейского клуба.

    • В сезоне-2018/19 защитник входил в тренерский штаб дубля москвичей, который при нем впервые в истории выиграл золотые медали молодежного первенства.
    • 39-летний футболист выступал за армейцев с 2004-го года, завершив карьеру после окончания чемпионата мира-2018.
    • В составе ЦСКА россиянин провел 541 матч, записав на свой счет 46 голов и став самым результативным защитником в чемпионатах России.
    • Ранее сообщалось, что Игнашевич может возглавить «Оренбург».

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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