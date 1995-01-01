«Чемпионат»: Игнашевич может возглавить «Оренбург»

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Экс-главный тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич может стать главным тренером «Оренбурга», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, назначение вероятно в случае ухода текущего тренера оренбуржцев Владимира Федотова. Издание связывает его с работой в «Рубине», откуда в конце сезона может уйти Курбан Бердыев.
Ожидается, что Бердыев объявит о своем будущем после заключительного матча сезона с «Краснодаром».
В марте о возможном назначении экс-защитника сборной России в «Оренбург» писал «Спорт-Экспресс».
- После 29-ти туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице.
- Игнашевич возглавил молодежный состав ЦСКА в июле и покинул клуб 17 мая. Команда возглавляет таблицу РПЛ-U21.