«Чемпионат»: Игнашевич может возглавить «Оренбург»

Экс-главный тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич может стать главным тренером «Оренбурга», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, назначение вероятно в случае ухода текущего тренера оренбуржцев Владимира Федотова. Издание связывает его с работой в «Рубине», откуда в конце сезона может уйти Курбан Бердыев.

Ожидается, что Бердыев объявит о своем будущем после заключительного матча сезона с «Краснодаром».

В марте о возможном назначении экс-защитника сборной России в «Оренбург» писал «Спорт-Экспресс».