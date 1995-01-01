«Чемпионат»: тренер «Оренбурга» Федотов может возглавить «Рубин»

По информации «Чемпионата», главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может возглавить «Рубин».

Ранее СМИ сообщили, что Курбан Бердыев уйдет из казанского клуба после окончания сезона. Сам специалист сказал, что объявит о решении относительно своего будущего после игры заключительного тура РПЛ с «Краснодаром».