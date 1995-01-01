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    «Чемпионат»: тренер «Оренбурга» Федотов может возглавить «Рубин»

    По информации «Чемпионата», главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может возглавить «Рубин».

    Ранее СМИ сообщили, что Курбан Бердыев уйдет из казанского клуба после окончания сезона. Сам специалист сказал, что объявит о решении относительно своего будущего после игры заключительного тура РПЛ с «Краснодаром».

    • Контракт Федотова с оренбуржцами истекает летом. В настоящее время он ведет с клубом переговоры о продлении договора.
    • За два тура до конца чемпионата России «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Рубин» на два очка.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1154

      Бухбух 5 минут назад

      Мне кажется, сейчас Оренбург поинтереснее Рубина выглядит. Если и уходить Федотову, то только на повышение.

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      Рейтинг: +1395

      giluxa1963 25 минут назад

      очередной кандидат -новый день новый кандидат

      0
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      Рейтинг: +806

      Фанат Рубина 29 минут назад

      хороший вариант, федотов ставит хороший футбол, да на багаже бердыева будет легче привить команде свои идеи внести в игру..
      уж лучше чем евдокимов, надо брать его либо сарри звать

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      Рейтинг: +322

      Киркинитидец 51 минуту назад

      ура!

      0
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      Рейтинг: +3657

      Спартач80 59 минут назад

      А зачем?...

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