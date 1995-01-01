«Чемпионат»: тренер «Оренбурга» Федотов может возглавить «Рубин»

Мне кажется, сейчас Оренбург поинтереснее Рубина выглядит. Если и уходить Федотову, то только на повышение.
По информации «Чемпионата», главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может возглавить «Рубин».
Ранее СМИ сообщили, что Курбан Бердыев уйдет из казанского клуба после окончания сезона. Сам специалист сказал, что объявит о решении относительно своего будущего после игры заключительного тура РПЛ с «Краснодаром».
- Контракт Федотова с оренбуржцами истекает летом. В настоящее время он ведет с клубом переговоры о продлении договора.
- За два тура до конца чемпионата России «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Рубин» на два очка.