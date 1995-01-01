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    Бердыев: «Ситуация в «Рубине» оставляет желать лучшего. О своем решении объявим после «Краснодара»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, как изменилась ситуация в клубе с момента его прихода в июне 2017 года.

    Специалист заявил, что решение относительно своего будущего в казанской команде он объявит после игры последнего тура РПЛ с «Краснодаром».

    Ранее СМИ сообщили, что Бердыев покинет «Рубин» после завершения сезона.

    «Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы. В том числе под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы.

    Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки, и у нас еще год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и Рустему Сайманову [генеральному директору клуба], и одному из руководителей «ТАИФа» [компании-спонсора клуба]. Поэтому, с точки зрения денег, со стороны тренерского коллектива проблем нет.

    Я бы хотел сказать, что даже не с большим бюджетом можно добиваться успеха, но при условии сплоченного коллектива. Например, сегодняшний «Арсенал» Тула – небольшой бюджет, но как команда играет! Тренеру удалось создать коллектив. Тоже самое в «Ростове» было, где все были одной семьей. И тренеры, и игроки, и руководство были одной семьей. Было тяжело с финансами, их вообще не было, но были результаты, и была очень хорошая атмосфера в клубе. Это очень важно для достижения любых целей.

    Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки. Сейчас у нас в клубе все это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своем решении мы объявим после «Краснодара», – сказал Бердыев.

    Ранее специалист возглавлял казанцев с 2001-го по 2013 год, дважды выиграв с ними РПЛ и завоевав Кубок России.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии13
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      Рейтинг: +17242

      oyabun 29 минут назад

      "...Например, сегодняшний «Арсенал» Тула – небольшой бюджет, но как команда играет!". Вообще то у Арсенала спонсор Роснефть - гигант на уровне Лукойла.

      0
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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 55 минут назад

      может после матча с краснодаром, а то как будто они решают судьбу рубина

      0
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      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина 1 час назад

      «ТАИФа» [компании-спонсора клуба].
      это не спонсор а кусок дерьма!

      чтобы горели вы в аду твари!

      0
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      Рейтинг: +1482

      Рубинище 2 часа назад

      Хоть бы в РПЛ остался, а не уезжал куда нить в турцию или эмираты. Спартак, Динамо-самое вероятное.. Семак чемпион-Зенит отпадает. Краснодар тоже-Бикеич не станет работать там где руководитель будет указывать что и как делать..Локо-там Сёмина оставят думается ещё на сезон.. Ростов-на врят ли. Будем посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +5733

      silver29 > Рубинище 2 часа назад

      Спартак ??? ))) .... уже предлагали, он ломаться стал, а теперь все поезд отошел да и Кононов не подвинется (((, тем более Федун любит указывать,ты лучше думай кого будете приглашать ? P.S. В Спартак из российских Семина или Слуцкого, но лучше кого-то из немцев.

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      Рейтинг: +1482

      Рубинище > silver29 2 часа назад

      Тут думай не думай, если на клуб забили нас ждёт лига пониже.

      0
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      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина > silver29 1 час назад

      это ваш пердун ломаться стал, если КББ придет в спам минимум ле уж точно возьмет!

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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV > Рубинище 53 минуты назад

      Бикеич не станет работать там где руководитель будет указывать что и как делать
      ну да, единственный частник в стране не позволит пилить туркмену свое бабло и барражировать на уровне 10 места, и на том спасибо.

      0
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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 3 часа назад

      да забили на рубин, не нужен он больше региону

      1
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      Рейтинг: +2236

      Fan Loko mik 3 часа назад

      Бекиевич настоящий профессионал и человек с БОЛЬШОЙ БУКВЫ "Б"!!!! Дай бог ему здоровья и успехов в любом клубе где он продолжит работу!

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      Рейтинг: +6459

      parevg > Fan Loko mik 2 часа назад

      Таких только трое и осталось - Тарханов, Семин и Бердыев.

      2
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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV > parevg 51 минуту назад

      не семин а ржд энд сухина

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      Рейтинг: +1907

      maygli 3 часа назад

      Бердыев всегда был и остаётся мужиком.

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