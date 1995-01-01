Бердыев: «Ситуация в «Рубине» оставляет желать лучшего. О своем решении объявим после «Краснодара»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, как изменилась ситуация в клубе с момента его прихода в июне 2017 года.

Специалист заявил, что решение относительно своего будущего в казанской команде он объявит после игры последнего тура РПЛ с «Краснодаром».

Ранее СМИ сообщили, что Бердыев покинет «Рубин» после завершения сезона.

«Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы. В том числе под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы.

Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки, и у нас еще год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и Рустему Сайманову [генеральному директору клуба], и одному из руководителей «ТАИФа» [компании-спонсора клуба]. Поэтому, с точки зрения денег, со стороны тренерского коллектива проблем нет.

Я бы хотел сказать, что даже не с большим бюджетом можно добиваться успеха, но при условии сплоченного коллектива. Например, сегодняшний «Арсенал» Тула – небольшой бюджет, но как команда играет! Тренеру удалось создать коллектив. Тоже самое в «Ростове» было, где все были одной семьей. И тренеры, и игроки, и руководство были одной семьей. Было тяжело с финансами, их вообще не было, но были результаты, и была очень хорошая атмосфера в клубе. Это очень важно для достижения любых целей.

Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки. Сейчас у нас в клубе все это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своем решении мы объявим после «Краснодара», – сказал Бердыев.

Ранее специалист возглавлял казанцев с 2001-го по 2013 год, дважды выиграв с ними РПЛ и завоевав Кубок России.