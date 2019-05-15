Sport24: Бердыев уйдет из «Рубина» после завершения сезона

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев уйдет со своего поста по собственному желанию после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил портал Sport24.

После 28-ми туров казанцы занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. Команда из Татарстана уже не поднимется в зону еврокубков и не опустится в зону переходных матчей.

Впервые Бердыев руководил «Рубином» с 2001-го по 2013 год. В 2017 году специалист возглавил казанскую команду во второй раз.

В 2008-м и 2009 году 66-летний тренер привел «Рубин» к победе в РПЛ.