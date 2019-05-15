Sport24: Бердыев уйдет из «Рубина» после завершения сезона

Ура! автор автобуса на конец уедет в Туркмению... в колхозчи!
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев уйдет со своего поста по собственному желанию после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил портал Sport24.
После 28-ми туров казанцы занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. Команда из Татарстана уже не поднимется в зону еврокубков и не опустится в зону переходных матчей.
Впервые Бердыев руководил «Рубином» с 2001-го по 2013 год. В 2017 году специалист возглавил казанскую команду во второй раз.
В 2008-м и 2009 году 66-летний тренер привел «Рубин» к победе в РПЛ.