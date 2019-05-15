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    Sport24: Бердыев уйдет из «Рубина» после завершения сезона

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев уйдет со своего поста по собственному желанию после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил портал Sport24.

    После 28-ми туров казанцы занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. Команда из Татарстана уже не поднимется в зону еврокубков и не опустится в зону переходных матчей.

    Впервые Бердыев руководил «Рубином» с 2001-го по 2013 год. В 2017 году специалист возглавил казанскую команду во второй раз.

    В 2008-м и 2009 году 66-летний тренер привел «Рубин» к победе в РПЛ.

    Источник: Sport24

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    15.05.2019 18:49
    Комментарии61
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      Рейтинг: +316

      Киркинитидец 4 часа назад

      Ура! автор автобуса на конец уедет в Туркмению... в колхозчи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 5 часов назад

      Все Рубин бросили, надоело Курбану за всех выкручиваться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 5 часов назад

      А что делать? С такими проблемами в клубе Бердыеву не позавидуешь.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8

      _Статист_ 7 часов назад

      Вариант с Сочи тоже кажется вероятным, но это будет некрасиво со стороны Ротенберга по отношению к Точилину

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      _Статист_ > _Статист_ 7 часов назад

      Хотя к Бердыеву при более или менее сносном финансировании подтянутся качественные игроки

      0
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      ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 > _Статист_ 5 часов назад

      Точилин для ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +416

      Серёга Краснодарский 8 часов назад

      не удивлюсь если под лч возьмут в зенит или локо.

      2
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      ...
      Рейтинг: +247

      Muboraksho > Серёга Краснодарский 5 часов назад

      По моему не приемлемые варианты. Может в Уфу или Урал? А впрочем кто его знает куда. Но без работы не останется....

      0
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      Рейтинг: +4501

      _Marqella_ > Серёга Краснодарский 3 часа назад

      Что за чушь ты пишешь, в Зените его точно никогда не будет...скорее его Краснодар подпишет....))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 15 часов назад

      76 лет уже...
      Не думаю, что будет некий ренессанс...
      В ближайшие годы вряд ли наша стагнирующая экономика поспособствует притоку денег в развлечения... А Бердыев, как известно, без денег "не летает"...
      ТОТ Рубин был его потолком. Приятно вспоминать!)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Сергей Каспийский 17 часов назад

      Декабрь, 2018, 17 тур. Зенит - Рубин - 1:2. ((Сергей Семак: «Мне до Бердыева как до канадской границы пешком»)) Курбан Бердыев сколько у него удивительных побед! Думаю, что без работы не останется.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +663

      Benifacto > Сергей Каспийский 13 часов назад

      чего стоит только одна на Камп Ноу!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +247

      Muboraksho > Сергей Каспийский 5 часов назад

      Ну Семак конечно тогда был так далек от Бердыева. А сейчас он любому даст фору.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1482

      Рубинище 18 часов назад

      не думал, что такое скажу, но Курбан Бердыев правильно сделает если уйдёт из Рубина. Желаю ему успехов в новом клубе. Наши руководители, только пилить и грабить, да *****... могут. ничего нормального создать не смогли. похерили всё.
      Надеюсь Федун не затупит, очередной раз.

      5
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      Рейтинг: +115

      Spinorr > Рубинище 4 часа назад

      абсолютно согласен - и те же чувства.

      1
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      Рейтинг: +2236

      Fan Loko mik > Рубинище 3 часа назад

      Ваш клуб постигла КАРА за то, что в своё время вы переманили всю молодёжь ЛОКО бессовестным образом и при этом очень были рады своим мерзким делишкам!!!! Я тогда в душе проклял ваш никчёмный рубинишку!!!! И вот результат.......бесславный конец близок!

      2
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      Рейтинг: +459

      rash1959 18 часов назад

      Всё, касса пуста, ловить больше нечего. У кого ещё есть бабосы, туркмен идёт к вам.

      0
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      Рейтинг: +663

      Benifacto > rash1959 13 часов назад

      в Спартак шоле)

      0
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      Рейтинг: +423

      balam 18 часов назад

      не нашел понимания.че Татария хочет -суперклуб ,но без вложений?обидно за Бикеечча и за Рубин.тока непонятно-за чем шел,на че надеялся...но это не для всех

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