Игрок «Торпедо» Шустиков: «Всем очень нравится работать под руководством Игнашевича»

Защитник «Торпедо» Сергей Шустиков после товарищеского матча против «Шеффилда» (5:0) оценил работу под руководством главного тренера Сергея Игнашевича. Для экс-игрока сборной России это была первая встреча в самостоятельной тренерской карьере.

– Ожидали такой лeгкой победы?

– Мы понимали, что они играю в восьмом дивизионе Англии. Недооценивать соперника все равно никогда нельзя. Знали, что мы выиграем.

– Как вам работается под руководством Игнашевича?

– Всем ребятам очень нравится, все ждут сезона, чтобы показать себя.

– Выйдете в РПЛ?

– Будем стараться.