Игрок «Торпедо» Шустиков: «Всем очень нравится работать под руководством Игнашевича»

Защитник «Торпедо» Сергей Шустиков после товарищеского матча против «Шеффилда» (5:0) оценил работу под руководством главного тренера Сергея Игнашевича. Для экс-игрока сборной России это была первая встреча в самостоятельной тренерской карьере.
– Ожидали такой лeгкой победы?
– Мы понимали, что они играю в восьмом дивизионе Англии. Недооценивать соперника все равно никогда нельзя. Знали, что мы выиграем.
– Как вам работается под руководством Игнашевича?
– Всем ребятам очень нравится, все ждут сезона, чтобы показать себя.
– Выйдете в РПЛ?
– Будем стараться.
- «Торпедо» стартует в ФНЛ 7 июля игрой с «Факелом».
- Игнашевич закончил карьеру игрока в прошлом году.
- «Торпедо» последний раз играло в РПЛ в сезоне-2014/15.