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    Игрок «Торпедо» Шустиков: «Всем очень нравится работать под руководством Игнашевича»

    Защитник «Торпедо» Сергей Шустиков после товарищеского матча против «Шеффилда» (5:0) оценил работу под руководством главного тренера Сергея Игнашевича. Для экс-игрока сборной России это была первая встреча в самостоятельной тренерской карьере.

    – Ожидали такой лeгкой победы?

    – Мы понимали, что они играю в восьмом дивизионе Англии. Недооценивать соперника все равно никогда нельзя. Знали, что мы выиграем.

    – Как вам работается под руководством Игнашевича?

    – Всем ребятам очень нравится, все ждут сезона, чтобы показать себя.

    – Выйдете в РПЛ?

    – Будем стараться.

    • «Торпедо» стартует в ФНЛ 7 июля игрой с «Факелом».
    • Игнашевич закончил карьеру игрока в прошлом году.
    • «Торпедо» последний раз играло в РПЛ в сезоне-2014/15.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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