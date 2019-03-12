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    «Оренбург» рассмотрит кандидатуру Игнашевича в случае увольнения Федотова

    Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург». Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов.

    «Я свечку не держал, но в футбольных кулуарах ходят разговоры о том, что в том случае, если в «Оренбурге» все-таки решатся сменить тренера [Владимира Федотова], могут быть рассмотрены не те кандидатуры, которые всплывали.

    Называется супернеожиданная фамилия Сергея Игнашевича. Напомню, что Игнашевич завершил карьеру и сейчас работает в дубле ЦСКА, но не главным тренером. Известно, что Игнашевич хотел бы заниматься тренерской карьерой. Более того, по моей информации, в какой-то момент могло рассматриваться его вхождение в штаб Сергея Семака», – сказал Симонов.

    • Игнашевич завершил карьеру летом прошлого года после чемпионата мира-2018.
    • В настоящее время 39-летний россиянин работает тренером в молодежной команде ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2019 18:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 марта 2019, 13:44

      Странные слухи. Федотов отличный тренер, Оренбург достойная команда.
      Причем здесь Игнашевич и прочие?

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 13 марта 2019, 07:21

      Чем вообще Федотов не устраивает Оренбург? Они там вообще что-ли с ума сбрендили? Ощущение, что готовы поставить кого попало, лишь бы заменить. Только смысл? От добра добра, как говорится...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 12 марта 2019, 22:22

      Что пилить бюджет клубный Федотов мешает? В этом году Оренбург не вылетит ,значит на трансферах денег можно нехило будет освоить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 21:03

      ФНЛ для начала порулить ещё сырой пока игнаш только хуже будет

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 20:53

      Ничё себе! Какое г-но там в Оренбурге завелось, что Федотова подсиживает? Говорили же вам, не берите грузина или ибрея, обязательно склоками займутся.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 марта 2019, 19:58

      Серега думаю больше в футболе видел и понимает , хотя карьеры тренера ещё нету

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Derzkiy1 12 марта 2019, 20:53

      Пусть Игнаш ПФЛ потренирует пока, или ЦСКА сразу.

      1
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 12 марта 2019, 19:45

      Дайте спокойно поработать Федотову. Эти околофутбольные провокации и мешают то клубу.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 19:41

      Рано соваться в пекло,тем более-газпромовское.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 19:33

      В Оренбурге , если и менять, то всех митрофанушек, которые попали в клуб, по недомыслию и случайным обстоятельствам. Федотов на своём месте, в отличие от них.

      7
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 12 марта 2019, 19:15

      По мне так Федотов отлично справляется... Кто ожидал что Оренбург щас не в зоне вылета будет...?

      8
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