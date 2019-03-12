«Оренбург» рассмотрит кандидатуру Игнашевича в случае увольнения Федотова

Странные слухи. Федотов отличный тренер, Оренбург достойная команда.
Причем здесь Игнашевич и прочие?
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург». Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов.
«Я свечку не держал, но в футбольных кулуарах ходят разговоры о том, что в том случае, если в «Оренбурге» все-таки решатся сменить тренера [Владимира Федотова], могут быть рассмотрены не те кандидатуры, которые всплывали.
Называется супернеожиданная фамилия Сергея Игнашевича. Напомню, что Игнашевич завершил карьеру и сейчас работает в дубле ЦСКА, но не главным тренером. Известно, что Игнашевич хотел бы заниматься тренерской карьерой. Более того, по моей информации, в какой-то момент могло рассматриваться его вхождение в штаб Сергея Семака», – сказал Симонов.
- Игнашевич завершил карьеру летом прошлого года после чемпионата мира-2018.
- В настоящее время 39-летний россиянин работает тренером в молодежной команде ЦСКА.