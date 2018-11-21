«Нынешнее поколение не пьет и не курит. Руки все время заняты». Игнашевич пошутил по поводу футболистов и смартфонов

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич пошутил по поводу постоянного использования смартфонов нынешними футболистами.

В инстаграме россиянин опубликовал старое фото с тренировки армейцев, на котором несколько игроков, включая его самого, занимаются на велотренажерах. Все они при этом уткнуты в свои смартфоны.

«Нынешнее поколение футболистов не пьeт, не курит, не играет в карты. Руки всe время заняты», – написал Игнашевич.