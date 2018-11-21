Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Нынешнее поколение не пьет и не курит. Руки все время заняты». Игнашевич пошутил по поводу футболистов и смартфонов

    Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич пошутил по поводу постоянного использования смартфонов нынешними футболистами.

    В инстаграме россиянин опубликовал старое фото с тренировки армейцев, на котором несколько игроков, включая его самого, занимаются на велотренажерах. Все они при этом уткнуты в свои смартфоны.

    «Нынешнее поколение футболистов не пьeт, не курит, не играет в карты. Руки всe время заняты», – написал Игнашевич.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Сергея Игнашевича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2018 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 ноября 2018, 23:18

      Не будь фотографии с телефонами - заголовок новости воспринимался бы уже по-другому)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      тёска 21 ноября 2018, 22:14

      езда на велосипеде без рук,ЧТО ЗА УПРАЖНЕНИЕ,просто наматывают мото-часы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      тёска 21 ноября 2018, 22:11

      в это время их мозг как овощ не способен воспринимать для чего же нужны эти упражнения,от седа и результат на табло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 ноября 2018, 22:11

      Нынешние "таксисты" по своему родному городу с населением 50 тысяч ездят по навигатору.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 21 ноября 2018, 21:49

      Гаджетомания это пздц товарищи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 ноября 2018, 21:06

      А Кокорин и Мамаев? Не гони беса, Игнат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 21 ноября 2018, 19:14

      Интересно, неужели им удобно...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 