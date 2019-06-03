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    Колыванов покинул «Торпедо». На должность главного тренера претендует Игнашевич

    Пресс-служба «Торпедо» объявила об уходе Игоря Колыванова с поста главного тренера после двух лет работы.

    «Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон – выход в ФНЛ – и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере», – говорится в сообщении московского клуба.

    2-го июня «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время команду возглавит экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.

    Участник ЧМ-2018 ранее ушел с должности главного тренера молодежной команды ЦСКА, которую занимал на протяжении года.

    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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    03.06.2019 21:34
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