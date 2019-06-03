Колыванов покинул «Торпедо». На должность главного тренера претендует Игнашевич

Пресс-служба «Торпедо» объявила об уходе Игоря Колыванова с поста главного тренера после двух лет работы.

«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон – выход в ФНЛ – и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере», – говорится в сообщении московского клуба.

2-го июня «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время команду возглавит экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.

Участник ЧМ-2018 ранее ушел с должности главного тренера молодежной команды ЦСКА, которую занимал на протяжении года.