Колыванов покинул «Торпедо». На должность главного тренера претендует Игнашевич

Пресс-служба «Торпедо» объявила об уходе Игоря Колыванова с поста главного тренера после двух лет работы.
«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон – выход в ФНЛ – и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере», – говорится в сообщении московского клуба.
2-го июня «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время команду возглавит экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.
Участник ЧМ-2018 ранее ушел с должности главного тренера молодежной команды ЦСКА, которую занимал на протяжении года.
- 20 мая «Чемпионат» писал о вероятности назначения Игнашевича главным тренером «Оренбурга». 1 июня клуб продлил контракт с прежним тренером Владимиром Федотовым.