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    Федотов продолжит тренировать «Оренбург»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов не покинет свой пост во время межсезонья.

    «Федотов остается главным тренером команды. У него есть действующий контракт по схеме «1+1». Там написано, что если мы занимаем десятое или выше место, автоматически на год продлевается срок соглашения. Чего непонятного? Он главный тренер «Оренбурга», – сказал член попечительского совета клуба Василий Столыпин.

    • «Оренбург» набрал 43 очка в 30 турах и финишировал на седьмом месте в РПЛ.
    • В середине мая СМИ писали о возможном уходе Федотова в «Рубин».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +531

      Genz 1 час назад

      Губернатор мозги вправил совету директоров что Федотов нужен оренбургу. У него приличный доход , лучшего того, чем сейчас не найти. Новый тренер всё сломают и провинциальный клуб будет играть колхозный футбол

      1
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    • ...
      Рейтинг: +523

      sined1951 4 часа назад

      Это правильное решение.

      1
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 5 часов назад

      Куда же тогда смылся Серёга Игнашевич? На него не похоже,чтобы он ушёл в неизвестность.

      0
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      Рейтинг: +924

      Фанат Рубина > Агасфер 2 часа назад

      в рубин может пойдет, если Бекиеч уйдет

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