Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов не покинет свой пост во время межсезонья.

«Федотов остается главным тренером команды. У него есть действующий контракт по схеме «1+1». Там написано, что если мы занимаем десятое или выше место, автоматически на год продлевается срок соглашения. Чего непонятного? Он главный тренер «Оренбурга», – сказал член попечительского совета клуба Василий Столыпин.