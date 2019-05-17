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    Игнашевич: «Мамаев – Парфен Рогожин из «Идиота». Потратить последние деньги на шубу девушке – это про него»

    Тренер молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением о Павле Мамаеве.

    «Я знаю ребят давно. Поэтому мне просто больно из-за того, что так вышло. Любой человек имеет право на ошибку. Нужно уметь прощать и давать людям шанс исправиться. Например, я бы пригласил их к себе в команду после всей этой истории. Мамаева я видел в разных ситуациях и знаю: на него можно положиться.

    У Паши широкая русская душа — со всеми достоинствами и недостатками. Парфeн Рогожин из «Идиота» — это он. Подарить на последние деньги шубу девушке, в которую влюбился, как сделал персонаж Достоевского, — это про Пашу», — сказал экс-защитник армейцев и сборной России.

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    • Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин – в декабре.

    Источник: «Чемпионат»

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    17.05.2019 00:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 мая 2019, 18:37

      Игнашевичу плюс в карму..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 17 мая 2019, 15:42

      У богатых свои причуды, Другой америкосу отстегнул за разрешение дать в пятак. Это жизнь. А Игнашевич вполне эрудированный человек, он и раньше показывал это.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 17 мая 2019, 14:14

      Ошибки Коко и Мамую простили после Монте Карло. Но данные люди из этих ошибок извлекли только один урок - о безнаказанности, который оказался неправильным

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 мая 2019, 09:53

      свободу анжеле девис....!!! всегда актуальна будет ..

      1
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      ...
      Рейтинг: +80

      СК > 84aivengo 17 мая 2019, 11:53

      Ещё этого, как его, Манделу вспомни!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > СК 17 мая 2019, 13:35

      ...и эрудицией блесну напоследок...за остров свободы и миру мир !

      2
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 17 мая 2019, 08:23

      А я Игнашевичем удивлён. Он про "Идиота" знает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Дядя Серёжа 17 мая 2019, 08:59

      Мил человек,я удивлен,что ты ничего до сих пор про Игнаша не знал!!! Он ещё и заядлый театрал.Это вам не ваши Дэ Биллы,"аристократы из черни".

      6
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > Дядя Серёжа 17 мая 2019, 08:59

      Он его написал

      1
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      Рейтинг: +1430

      balam > Агасфер 17 мая 2019, 10:49

      молодец Сергей! одно время соседствовал-приятный чел

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Дядя Серёжа 17 мая 2019, 11:22

      Татария

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      Рейтинг: +80

      СК > Дядя Серёжа 17 мая 2019, 11:44

      Дык, не только "знает", а и читал ещё!

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 мая 2019, 07:10

      Шуба шубой.. Но правонарушение то было..мозги надо ещё иметь

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