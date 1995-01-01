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    Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин – в декабре

    Сегодня, 8 мая, Пресненский суд Москвы сегодня вынес приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

    Братья Кокорины осуждены на 1 год и шесть месяцев. Мамаев и Протасовицкий – на год и пять месяцев.

    Все четверо были арестованы 11 октября 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. Все это время они находились в СИЗО,

    В изоляторе один день идет за полтора дня в колонии. Таким образом, Мамаев и Протасовицкий выйдут на свободу в ноябре, Кокорины – в декабре.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +57

      CooL1 7 минут назад

      Голуби летят над нашей зоной....

      1
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      Рейтинг: +111

      Max GRIM 9 минут назад

      Фенито ля комедия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3553

      Спартач80 24 минуты назад

      Хороший урок зажравшимся мажерам!

      1
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      Рейтинг: +1032

      Валерий1965 > Спартач80 9 минут назад

      А с каких доводов они "зажравшихся мажеры"?

      1
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      Рейтинг: +3553

      Спартач80 > Валерий1965 4 минуты назад

      с таких,что "папа" у кокоши миллер.Тебе напомнить Монако?

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      Рейтинг: +1032

      Валерий1965 28 минут назад

      Идиотизм.... Правосудие блин!

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      Рейтинг: +50

      Давид59 34 минуты назад

      Чем дольше будет рассматриваться аппеляция, тем раньше они выйдут

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      Рейтинг: +50

      Давид59 36 минут назад

      Не совсем верно. Если они подадут аппеляцию, то продолжат сидеть в СИЗО, а значит будет идти день за полтора дальше. А значит, даже если аппеляцию не удовлетворят, они срок себе ещё сократят

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