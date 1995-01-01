Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин – в декабре

Сегодня, 8 мая, Пресненский суд Москвы сегодня вынес приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Братья Кокорины осуждены на 1 год и шесть месяцев. Мамаев и Протасовицкий – на год и пять месяцев.

Все четверо были арестованы 11 октября 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. Все это время они находились в СИЗО,

В изоляторе один день идет за полтора дня в колонии. Таким образом, Мамаев и Протасовицкий выйдут на свободу в ноябре, Кокорины – в декабре.