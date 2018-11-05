Игнашевич: «После ЧМ-2018 пустоты не было, была усталость»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал о завершении карьеры после ЧМ-2018. Сейчас он работает тренером молодежной команды армейцев.

«На протяжении всей своей карьеры привык переключаться с одного матча на другой. Пустоты не было, а физическая усталость была.

Здесь немного по-другому было. Я заканчивал футбольную карьеру. Не хотел брать паузу, так как понимал, что больше не буду бегать, не буду тренироваться. Мне хотелось сразу погрузиться в новую профессию», – сказал Игнашевич в эфире программы «Футбол России».