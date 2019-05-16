Игнашевич – о Семаке: «Рад, что у Сереги обошлось без первых блинов. Он на своем месте»

Решающий момент для Семака - продажа Промеса и покупка Азмуна, Ракицкого, Бирриоса. После покупки Халка и Витселя, это САМЫЙ удачный трансфер Зенита. Если летом хорошо почистить состав и добавить пару отличных игроков - можно достойно выступить в Лиге чемпионов.
Тренер молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«Зенит» входил в круг фаворитов чемпионата, поэтому назвать их победу неожиданной не могу. Рад, что у Серeги получается и обошлось без первых блинов. Он на своeм месте. Вижу, ему доставляет удовольствие тренерская работа. Заметно его стремление играть в современный футбол.
Например, с «Уфой» осуществлять высокий прессинг было объективно тяжело, а в «Зените» он периодически получается образцовым.
Наверное, его образ соответствует реальности. Семак — очень серьeзный парень, перфекционист во многих вещах. Думаю, с ним приятно и интересно работать не только игрокам, но и тренерскому штабу, персоналу команды», – сказал 39-летний тренер.
- Игнашевич выступал за армейцев с 2004 по 2018 год, выиграв с клубом 18 трофеев – в том числе 5 титулов чемпиона России.
- 4 мая «Зенит» досрочно выиграл Премьер-лигу-2018/19. Победа стала 5 в истории клуба.