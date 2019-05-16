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    Игнашевич – о Семаке: «Рад, что у Сереги обошлось без первых блинов. Он на своем месте»

    Тренер молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    «Зенит» входил в круг фаворитов чемпионата, поэтому назвать их победу неожиданной не могу. Рад, что у Серeги получается и обошлось без первых блинов. Он на своeм месте. Вижу, ему доставляет удовольствие тренерская работа. Заметно его стремление играть в современный футбол.

    Например, с «Уфой» осуществлять высокий прессинг было объективно тяжело, а в «Зените» он периодически получается образцовым.

    Наверное, его образ соответствует реальности. Семак — очень серьeзный парень, перфекционист во многих вещах. Думаю, с ним приятно и интересно работать не только игрокам, но и тренерскому штабу, персоналу команды», – сказал 39-летний тренер.

    • Игнашевич выступал за армейцев с 2004 по 2018 год, выиграв с клубом 18 трофеев – в том числе 5 титулов чемпиона России.
    • 4 мая «Зенит» досрочно выиграл Премьер-лигу-2018/19. Победа стала 5 в истории клуба.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.05.2019 22:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +405

      Сергей Каспийский 23 минуты назад

      Решающий момент для Семака - продажа Промеса и покупка Азмуна, Ракицкого, Бирриоса. После покупки Халка и Витселя, это САМЫЙ удачный трансфер Зенита. Если летом хорошо почистить состав и добавить пару отличных игроков - можно достойно выступить в Лиге чемпионов.

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      Рейтинг: +4509

      _Marqella_ > Сергей Каспийский 7 минут назад

      Промес в Спартаке играл....ты видимо спутал с Паредесом...))

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      Рейтинг: +2186

      RotBerg 1 час назад

      Игнаша всегда приятно послушать!

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      Рейтинг: +5183

      mihail200606 1 час назад

      Ну на самом деле хотелось бы получить когда нибудь хороших тренеров отечественных,качественных не только по российским меркам, но и европейским.. а максимально приближен к таким щас наверное только слуцкий..

      1
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      Рейтинг: +28498

      portero 1 час назад

      Семаку роста и удачи !
      ждем большего от него и его команды. особенно в еврокубках

      1
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      Рейтинг: +1109

      Валерий1965 1 час назад

      Да классный блин получился!)

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