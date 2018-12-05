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    Игнашевич покинул структуру ЦСКА. Он хочет самостоятельно тренировать

    Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич объявил об уходе с должности помощника тренера молодежного состава. Пока начинающий специалист не найдет новое место работы, он останется в тренерском штабе сборной России Станислава Черчесова.

    «Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодежной команды Андрею Аксенову и всему ее штабу. Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать.

    В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе. Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне. Продолжать помогать интересно, но я понятливый, получил необходимые методические знания. Есть желание поскорее применить их на практике.

    Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы.

    Грустно покидать ЦСКА? Конечно, ведь это мой дом. С другой стороны, у меня начинается новая жизнь, и здесь не до сентиментальностей», – заявил Игнашевич.

    • Сергей Игнашевич выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2018-й год.
    • Этот сезон начинающий специалист отработал в тренерском штабе молодежного состава ЦСКА Андрея Аксенова.
    • Молодежный состав красно-синих впервые с 2005 года выиграл чемпионат России.

    Источник: «Чемпионат»

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