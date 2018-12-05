Игнашевич покинул структуру ЦСКА. Он хочет самостоятельно тренировать

Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич объявил об уходе с должности помощника тренера молодежного состава. Пока начинающий специалист не найдет новое место работы, он останется в тренерском штабе сборной России Станислава Черчесова.

«Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодежной команды Андрею Аксенову и всему ее штабу. Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать.

В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе. Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне. Продолжать помогать интересно, но я понятливый, получил необходимые методические знания. Есть желание поскорее применить их на практике.

Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы.

Грустно покидать ЦСКА? Конечно, ведь это мой дом. С другой стороны, у меня начинается новая жизнь, и здесь не до сентиментальностей», – заявил Игнашевич.