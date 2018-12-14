Гендиректор «Балтики»: «Игнашевич – кандидат на пост главного тренера нашей команды»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев сообщил, что бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич претендует на то, чтобы возглавить команду.

Сегодня в инстаграме калининградцы опубликовали видео с 39-летним футболистом, в котором он ответил на вопрос о том, как у него обстоят дела с получением тренерской лицензии. В настоящее время Игнашевич работает в молодежной команде ЦСКА.

«Сергей Игнашевич – один из кандидатов на пост главного тренера «Балтики». Мы его рассматриваем. Обозначили к нему свой интерес, спросили его – готов ли он и хочет ли. Потому что не факт, что он нас воспримет всерьeз.

Сергей Николаевич – один из самых перспективных российских тренеров, но у него есть действующая работа, потому пока не всe ясно. Мы ещe изучаем кандидатуры. Ясность наступит тогда, когда мы расторгнем трудовой договор с Игорем Ледяховым. Он пока всe ещe технически наш главный тренер», – сказал Качукаев.