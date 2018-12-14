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    • Гендиректор «Балтики»: «Игнашевич – кандидат на пост главного тренера нашей команды»

    Гендиректор «Балтики»: «Игнашевич – кандидат на пост главного тренера нашей команды»

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев сообщил, что бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич претендует на то, чтобы возглавить команду.

    Сегодня в инстаграме калининградцы опубликовали видео с 39-летним футболистом, в котором он ответил на вопрос о том, как у него обстоят дела с получением тренерской лицензии. В настоящее время Игнашевич работает в молодежной команде ЦСКА.

    «Сергей Игнашевич – один из кандидатов на пост главного тренера «Балтики». Мы его рассматриваем. Обозначили к нему свой интерес, спросили его – готов ли он и хочет ли. Потому что не факт, что он нас воспримет всерьeз.

    Сергей Николаевич – один из самых перспективных российских тренеров, но у него есть действующая работа, потому пока не всe ясно. Мы ещe изучаем кандидатуры. Ясность наступит тогда, когда мы расторгнем трудовой договор с Игорем Ледяховым. Он пока всe ещe технически наш главный тренер», – сказал Качукаев.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.12.2018 15:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 15 декабря 2018, 09:03

      Самостоятельная работа нужна, но Балтика???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 16:59

      Не советовал бы ему туда идти. В клубе финансовые проблемы и тренеры там долго не задерживаются.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 14 декабря 2018, 16:31

      Очень большой риск и для Сергея, и для команды. У Семака вон видите как тяжело пошло, а восторгов от назначения было выше крыши.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > DOCTOR PENALTY 14 декабря 2018, 16:39

      У Семака чуть лучше чем у Манчини.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Vitaly1960 14 декабря 2018, 15:52

      Один из самых перспективных? Это за какие такие достижения тренируемой им команды и за какой период времени? Специалисту без опыта работы, вообще-то, сейчас в России трудно найти работу и попроще. А огромный опыт игрока всё-таки не одно и то же , что опыт работы тренером, что особенно заметно сегодня на примере ФК"Монако"!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Vitaly1960 14 декабря 2018, 15:58

      А тебя, что спросили, кому предложить место тренера Балтики?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 14 декабря 2018, 15:37

      Ни одного дня не проработав тренером - один из самых перспективных..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 15:23

      Серёга,подумай сто раз,здесь такая клоака,почти как в нынешнем "Спартаке"!

      0
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