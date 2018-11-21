Уткин: «Игнашевич не летает бизнес-классом, не тратит деньги на себя, а отдает на благотворительность»

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич отдает часть дохода на благотворительность. Футболист закончил карьеру летом.

«Я хорошо знаю Игнашевича, который не летает бизнес-классом, который не тратит на себя то, что мог бы тратить. Сергей отдает деньги на благотворительность», – сказал комментатор на интервью-шоу у исполнителя Басты.

Игнашевич играл в футбол на профессиональном уровне с 1999 года.