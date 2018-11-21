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    Уткин: «Игнашевич не летает бизнес-классом, не тратит деньги на себя, а отдает на благотворительность»

    Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич отдает часть дохода на благотворительность. Футболист закончил карьеру летом.

    «Я хорошо знаю Игнашевича, который не летает бизнес-классом, который не тратит на себя то, что мог бы тратить. Сергей отдает деньги на благотворительность», – сказал комментатор на интервью-шоу у исполнителя Басты.

    Игнашевич играл в футбол на профессиональном уровне с 1999 года.

    Источник: ТО «Gazgolder»

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    21.11.2018 21:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 22 ноября 2018, 15:57

      Таких как Игнашевич,единицы в нашем футболе.вместо ворюги мудка бы его!!!

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 22 ноября 2018, 15:05

      Игнашевич настоящий советский Мужик ( с большой буквы), дай Бог ему здоровья и процветания его семье. Достоин УВАЖЕНИЯ.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 ноября 2018, 09:23

      Сергея Игнашевича считаю эталоном футболиста и Человека. Он своей
      игрой и отношением к людям, заслуживает огромного уважения.
      Удачи Сергею и здоровья ему и его семье!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 22 ноября 2018, 06:14

      Уткин много интересного рассказать может

      0
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:53

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

      -3
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 21 ноября 2018, 23:58

      Уважуха!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1409

      Hoahin 21 ноября 2018, 22:45

      Как-то раз Игнашевича на улице в Москве встретил. Простой такой мужик. Сфотографировался с ним на память =))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 22:35

      Мы это знаем из первых уст. Супруга Сергея об этом поведала в своё время, он предпочитает об этом не распространяться. Как игрок и человек заслуживает большого уважения !!!

      7
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 03:00

      Да и супруга, только по один епизод рассказала, а так никто и не знает.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 ноября 2018, 22:14

      Таких много не бывает нигде. Серёга -штучный товар.

      4
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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 ноября 2018, 22:12

      Игнашевич заслуживает уважения за то, что не тратит деньги на понты.
      Но не тебе, Вася, учить жизни наших российских людей.

      3
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