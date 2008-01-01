Игнашевич: «Во время работы с Газзаевым понял, что иногда тренер воспринимает футболиста как материал»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич признался, что поступил неправильно перед началом сезона-2008, спрятав весы, чтобы команда не проходила ежедневное утреннее взвешивание. За этот поступок тогдашний главный тренер армейцев Валерий Газзаев лишил футболиста капитанской повязки.

– 30-летний Игнашевич правильно вeл себя в ситуации с Валерием Газзаевым? Взять ту же знаменитую историю с весами, которые вы спрятали зимой во время сборов в 2008 году, чтобы отменить ранние взвешивания.

– Это опять же вопрос коммуникации. В футболе масса примеров, когда более сложные ситуации разрешались путeм диалога тренера и игрока. Нужно понимать корни проблем и не запускать ситуацию, как еe в своe время запустили в нашем клубе.

– За пару лет до этого ваши отношения казались идеальными.

– Да, отношения были очень хорошими. Но всe исчезло ровно в тот момент, когда команда перестала добиваться результата. Начались поиски виноватых. Пришло осознание, что иногда тренер воспринимает футболиста как материал.

– Тем не менее: вы тогда были правы?

– Безусловно, нет. Но поступал так, как считал необходимым в тот момент. Если представить похожую ситуацию со мной в роли тренера, то в первую очередь стоит задуматься, в чeм причина подобного поведения игрока. Если он просто подлец – это одно, а если борется за справедливость, нужно разбираться.

– Тогда нельзя было промолчать, не высовываться?

– Я был капитаном ЦСКА и должен был реагировать на ситуацию. Статус обязывал принимать решения в интересах команды.

– Никогда не жалели о сказанном?

– Можно пожалеть потом, по факту плачевного для меня исхода. Сказать себе: «Ну куда ты лезешь?» Но в тот момент не мог позволить себе поступить по-другому.

– Сближения с Газзаевым за последние годы не произошло?

– А как оно могло произойти? Валерий Георгиевич давно не в футболе. Мы не пересекаемся. При редких встречах на каких-то мероприятиях здороваемся и обмениваемся парой слов.