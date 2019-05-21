Уткин: «Знаю, кого Игнашевич возьмет ассистентом к себе в команду. Это очень интригующе»

Комментатор, журналист и ведущий Василий Уткин считает, что у экс-защитника ЦСКА Сергея Игнашевича может получиться интересная тренерская карьера.

Ранее 39-летний футболист покинул должность помощника тренера молодежной команды армейцев. Сообщалось, что он может возглавить «Оренбург».

«Я абсолютно уверен, что у Игнашевича может быть очень интересная тренерская карьера. Он играл и не мог остановиться. Ему хотелось играть еще и еще. Именно Игнашевич для меня – главный герой чемпионата мира. Он как настоящий король Теоден, который пошел на последнюю битву, но при этом еще и выжил, и вернулся со славой домой.

Я абсолютно преклоняюсь перед Игнашевичем на чемпионате мира. И он не наигрался, хоть и играл так долго. Он мыслящий человек со своеобразным и вполне тренерским темпераментом.

О том, что Игнашевич примет какую-нибудь команду, говорят давно. Имя команды меняется. Не вижу в этом ничего дурного и предосудительного.

Мне очень интересно, что получится у Игнашевича как у тренера. Тем более, так уж вышло, что я знаю, кого он собирается взять к себе в команду ассистентом. Для меня это очень интригующе, потому что про этого человека я тоже всегда думал, что из него получится хороший тренер», – сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».