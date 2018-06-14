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    Сергей Игнашевич - статистика

    Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Игнашевич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июля 1979 (43 года)
    Рост 186
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Россия 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2018 1' -90' Россия 2:2
    (3:4)п    		 Хорватия
    01.07.2018 1' -90' Испания 1:1
    (3:4)п    		 Россия
    12'
    25.06.2018 1' -90' Уругвай 3:0 Россия
    19.06.2018 1' -90' Россия 3:1 Египет
    14.06.2018 1' -90' Россия 5:0 Саудовская Аравия
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