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Сергей Игнашевич
Статистика
Сергей Игнашевич - статистика
Завершил карьеру
14 июля 1979 (47)
#4 | Защитник
186 см | 75 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Чемпионат мира 2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Суперкубок России 2016
Товарищеские матчи 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Лига чемпионов 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Лига чемпионов 2014/2015
Объединенный Суперкубок 2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Суперкубок России 2014
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Copa del Sol 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Суперкубок России 2013
Товарищеские матчи 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Marbella Cup 2012
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок России 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Copa del Sol 2010
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Суперкубок России 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Суперкубок России 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Кубок Первого Канала 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Суперкубок России 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Суперкубок УЕФА 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1999
Команда
И
Г
П
Ж
К
Россия
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/4 финала
Россия
2 : 2
07.07.2018
Хорватия
1' - 90'
Чемпионат мира, 1/8 финала
Испания
1 : 1
01.07.2018
Россия
1' - 90'
12'
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
3 : 0
25.06.2018
Россия
1' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
Россия
3 : 1
19.06.2018
Египет
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Россия
5 : 0
14.06.2018
Саудовская Аравия
1' - 90'
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