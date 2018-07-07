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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Россия - Хорватия
Россия - Хорватия: обзор матча 07 июля 2018
Россия
07.07.2018, суббота, 21:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Хорватия
31'
Д. Черышев
115'
М. Фернандес
39'
А. Крамарич
101'
Д. Вида
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Хорватия
ГОЛ!
И. Ракитич
3:4
ГОЛ!
Д. Кузяев
3:3
ГОЛ!
Д. Вида
2:3
ГОЛ!
С. Игнашевич
2:2
ГОЛ!
Л. Модрич
1:2
Пенальти не реализован!
М. Фернандес
Пенальти не реализован!
М. Ковачич
ГОЛ!
А. Дзагоев
1:1
ГОЛ!
М. Брозович
0:1
Пенальти не реализован!
Ф. Смолов
ГОЛ! 2:2!
М. Фернандес
Пас отдал
А. Дзагоев
115'
114'
Желтая карточка
Й. Пиварич
Желтая карточка
Ю. Газинский
109'
102'
Желтая карточка
Д. Вида
Замена
А. Дзагоев
️️️️
А. Головин
102'
101'
ГОЛ! 1:2!
Д. Вида
Пас отдал
Л. Модрич
97'
Замена
В. Чорлука
️️️️
Ш. Врсалько
94'
Травма
Ш. Врсалько
88'
Замена
М. Ковачич
️️️️
А. Крамарич
Замена
Ю. Газинский
️️️️
А. Дзюба
79'
74'
Замена
Й. Пиварич
️️️️
И. Стринич
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Д. Черышев
67'
63'
Замена
М. Брозович
️️️️
И. Перишич
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Самедов
54'
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Манджукич
38'
Желтая карточка
И. Стринич
35'
Желтая карточка
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:0!
Д. Черышев
Пас отдал
А. Дзюба
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
11
Роман Зобнин
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
17
Александр Головин
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
9
Андрей Крамарич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
8
Юрий Газинский
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-2-1
1
Акинфеев
13
Кудряшов
4
Кутепов
4
Игнашевич
2
Фернандес
11
Зобнин
23
Кузяев
19
Самедов
6
Черышев
17
Головин
22
Дзюба
4-3-2-1
23
Субашич
2
Врсалько
21
Вида
6
Ловрен
3
Стринич
9
Крамарич
10
Модрич
7
Ракитич
17
Ребич
14
Перишич
17
Манджукич
22
Дзюба
8
Газинский
8
Газинский
22
Дзюба
17
Головин
9
Дзагоев
9
Дзагоев
17
Головин
19
Самедов
21
Ерохин
21
Ерохин
19
Самедов
6
Черышев
9
Смолов
9
Смолов
6
Черышев
2
Врсалько
5
Чорлука
5
Чорлука
2
Врсалько
14
Перишич
11
Брозович
11
Брозович
14
Перишич
9
Крамарич
8
Ковачич
8
Ковачич
9
Крамарич
3
Стринич
22
Пиварич
22
Пиварич
3
Стринич
Остались в запасе
Россия
Хорватия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Россия - Хорватия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Рикки
(Посус-ди-Калдас)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Первый канал
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