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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Россия - Саудовская Аравия
Россия - Саудовская Аравия: обзор матча 14 июня 2018
Россия
14.06.2018, четверг, 18:00
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
5 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
12'
Ю. Газинский
43'
Д. Черышев
71'
А. Дзюба
90+1'
Д. Черышев
90+4'
А. Головин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Саудовская Аравия
ГОЛ! 5:0!
А. Головин
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Т. аль-Джассим
ГОЛ! 4:0!
Д. Черышев
Пас отдал
А. Дзюба
90'
+1
Желтая карточка
А. Головин
88'
84'
Замена
М. Ассири
️️️️
М. ас-Сахлави
72'
Замена
Х. Бахебри
️️️️
Я. аш-Шехри
ГОЛ! 3:0!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Головин
71'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ф. Смолов
70'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Самедов
64'
64'
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
А. Утаиф
ГОЛ! 2:0!
Д. Черышев
Пас отдал
Р. Зобнин
43'
Замена
Д. Черышев
️️️️
А. Дзагоев
24'
Травма
А. Дзагоев
22'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Газинский
Пас отдал
А. Головин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
11
Роман Зобнин
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
17
Александр Головин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Саудовская Аравия
1
Абдуллах аль-Майюф
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
5
Умар Хавсави
ЦЗ
3
Осама Хаусави
ЦЗ
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
17
Таисир аль-Джассим
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
8
Яхья аш-Шехри
АП
10
Мохаммад ас-Сахлави
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
21
Яссир аль-Мусайлим
ВР
23
Мутаз Хавсави
ЦЗ
2
Мансур аль-Харби
ЦЗ
11
Абдулмалек аль-Хаибри
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
19
Хаттан Бахебри
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
16
Хусейн аль-Мугави
ЦП
19
Фахад аль-Муваллад
ПВ
20
Муханнад Ассири
ЦФ
4-4-1-1
1
Акинфеев
18
Жирков
4
Кутепов
4
Игнашевич
2
Фернандес
11
Зобнин
9
Дзагоев
8
Газинский
19
Самедов
17
Головин
9
Смолов
4-1-2-2-1
1
аль-Майюф
6
аль-Брейк
5
Хавсави
3
Хаусави
13
аш-Шахрани
14
Утаиф
17
аль-Джассим
7
Аль-Фараж
8
аш-Шехри
10
Аль-Давсари
10
ас-Сахлави
19
Самедов
23
Кузяев
23
Кузяев
19
Самедов
9
Дзагоев
6
Черышев
6
Черышев
9
Дзагоев
9
Смолов
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Смолов
8
аш-Шехри
19
Бахебри
19
Бахебри
8
аш-Шехри
14
Утаиф
19
аль-Муваллад
19
аль-Муваллад
14
Утаиф
10
ас-Сахлави
20
Ассири
20
Ассири
10
ас-Сахлави
Остались в запасе
Россия
Саудовская Аравия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
11
Абдулмалек аль-Хаибри
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Мутаз Хавсави
ЦЗ
16
Хусейн аль-Мугави
ЦП
2
Мансур аль-Харби
ЦЗ
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
21
Яссир аль-Мусайлим
ВР
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
11
Абдулмалек аль-Хаибри
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Мутаз Хавсави
ЦЗ
16
Хусейн аль-Мугави
ЦП
2
Мансур аль-Харби
ЦЗ
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
21
Яссир аль-Мусайлим
ВР
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Россия - Саудовская Аравия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Первый канал
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