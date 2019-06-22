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Сергей Игнашевич
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
5
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
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Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
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16:54
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16:20
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15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
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15:36
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Сергей Игнашевич - новости
Защитник
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Фамилия
Игнашевич
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
14 июля 1979 (43 года)
Рост
186
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
22 июня 2019
21:10
Игрок «Торпедо» Шустиков: «Всем очень нравится работать под руководством Игнашевича»
2
4 июня 2019
20:20
Фото
Игнашевич возглавил «Торпедо»
26
3 июня 2019
21:34
Колыванов покинул «Торпедо». На должность главного тренера претендует Игнашевич
1
2 июня 2019
17:12
«Чемпионат»: Игнашевич возглавит «Торпедо» М
13
28 мая 2019
13:23
Слуцкий: «Самые большие яйца в российском футболе у Березуцких, Игнашевича и Вернблума»
27
12:45
ЦСКА: «Благодарим Игнашевича за годы в команде и желаем успеха в тренерской карьере»
7
21 мая 2019
14:50
Уткин: «Знаю, кого Игнашевич возьмет ассистентом к себе в команду. Это очень интригующе»
10
18 мая 2019
10:30
Гончаренко: «Игнашевич и Вася Березуцкий могли бы еще поиграть»
11
17 мая 2019
16:19
Игнашевич: «Во время работы с Газзаевым понял, что иногда тренер воспринимает футболиста как материал»
3
10:00
Игнашевич покинул структуру ЦСКА. Он хочет самостоятельно тренировать
20
00:11
Игнашевич: «Мамаев – Парфен Рогожин из «Идиота». Потратить последние деньги на шубу девушке – это про него»
13
16 мая 2019
22:33
Игнашевич – о Семаке: «Рад, что у Сереги обошлось без первых блинов. Он на своем месте»
12
12 марта 2019
18:57
«Оренбург» рассмотрит кандидатуру Игнашевича в случае увольнения Федотова
11
12 февраля 2019
19:20
Гончаренко: «ЦСКА не хватает мастодонтов – Березуцких, Игнашевича»
6
8 февраля 2019
23:06
Жамалетдинов – о словах про Слуцкого, Березуцких, Игнашевича: «Неверно интерпретировали. Налепили лишнего. Прошу прощения»
11
7 февраля 2019
23:43
Жамалетдинов: «Не расстроился, когда Березуцкие и Игнашевич закончили карьеру. Они специфические люди»
19
1 февраля 2019
12:59
Тошич: «Сборная России на ЧМ удивила, а Игнашевич – вообще нет»
2
7 января 2019
20:15
Видео
ЦСКА опубликовал скетч с участием Игнашевича в образе капитана ГИБДД
2
25 декабря 2018
15:31
Черчесов: «До ЧМ-2018 не обсуждали с Акинфеевым, Самедовым, Жирковым и Игнашевичем их уход из сборной»
20 декабря 2018
16:20
Фото
Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А
28
14 декабря 2018
15:14
Гендиректор «Балтики»: «Игнашевич – кандидат на пост главного тренера нашей команды»
8
12:37
Фото
«Балтика» – Игнашевичу: «Сергей Николаевич, вы уже получили тренерскую лицензию?»
3
29 ноября 2018
10:30
Акинфеев, Самедов, Игнашевич и Жирков сыграют в прощальном матче за сборную России
36
21 ноября 2018
21:18
Уткин: «Игнашевич не летает бизнес-классом, не тратит деньги на себя, а отдает на благотворительность»
11
18:33
Фото
«Нынешнее поколение не пьет и не курит. Руки все время заняты». Игнашевич пошутил по поводу футболистов и смартфонов
7
5 ноября 2018
23:47
Игнашевич: «Не могу поставить Модрича в один ряд с Месси и Роналду. Не видел ничего выдающегося»
6
20:40
Игнашевич: «После ЧМ-2018 пустоты не было, была усталость»
9 октября 2018
11:05
Футболка Игнашевича продана на аукционе за 27 тысяч
24
1 октября 2018
17:12
Игнашевич проведет благотворительный турнир в «Лужниках»
21 сентября 2018
23:15
Ромащенко: «Я готов встать перед Игнашевичем на колени»
2
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