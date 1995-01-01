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    Черчесов: «До ЧМ-2018 не обсуждали с Акинфеевым, Самедовым, Жирковым и Игнашевичем их уход из сборной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что заранее не был в курсе планов голкипера Игоря Акинфеев, защитника Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова и полузащитника Александра Самедова о завершении карьеры в национальной команде после чемпионата мира-2018..

    «Знал ли до ЧМ-2018, что Акинфеев, Жирков, Самедов и Игнашевич, скорее всего, завершат карьеру в сборной после турнира? Нет, мы на эту тему не разговаривали, они ничего не говорили. Я об этом не думал, потому что перед чемпионатом мира им было на чeм концентрироваться и мне о чeм думать.

    С Игнашевичем можно было предполагать, что он закончит карьеру в сборной, с остальными ребятами мы переговорили, но они своe решение приняли. Жизнь продолжается, мы на контакте. Два дня назад с Жирковым разговаривал, с Акинфеевым недавно. Будем за них переживать. Игнашевич закончил, но вдруг появился, поэтому я оптимизма не теряю», – сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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