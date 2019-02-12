Гончаренко: «ЦСКА не хватает мастодонтов – Березуцких, Игнашевича»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пожаловался, что команде не хватает защитников братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Спортсмены окончили карьеру в прошлом году.

«Единственное, чего не хватает, – это наших мастодонтов — братьев Березуцких, Игнашевича, Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, которые приезжали сюда на протяжении шести-семи лет. Не хватает тех же шуток Виктора Васина.

Но сейчас у нас есть другие футболисты, с которыми приятно выстроить новую команду. У них есть рвение, юношеский задор. Ну и под новых футболистов мы, разумеется, подстраиваем тренировочный процесс», – сказал белорус в эфире телеканала «Россия 24».