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    Гончаренко: «ЦСКА не хватает мастодонтов – Березуцких, Игнашевича»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пожаловался, что команде не хватает защитников братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Спортсмены окончили карьеру в прошлом году.

    «Единственное, чего не хватает, – это наших мастодонтов — братьев Березуцких, Игнашевича, Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, которые приезжали сюда на протяжении шести-семи лет. Не хватает тех же шуток Виктора Васина.

    Но сейчас у нас есть другие футболисты, с которыми приятно выстроить новую команду. У них есть рвение, юношеский задор. Ну и под новых футболистов мы, разумеется, подстраиваем тренировочный процесс», – сказал белорус в эфире телеканала «Россия 24».

    • Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года.
    • После 17-ти туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
    • Братья Березуцкие сейчас тренируют «Витесс».

    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2019 19:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 12 февраля 2019, 22:03

      по-моему без них лучше

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 февраля 2019, 21:49

      Заголовок: "Без Березуцких и Игнашевича плохо, с ними бы лучше играли"
      На самом деле: "Постоянно на сборах были Березуцкие, Игнашевич и прочие. А теперь их нет. Непривычно"
      Бомбардировские журналюхи как обычно все перевернули. То напишут чего лишнего, то чего недоскажут.

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 12 февраля 2019, 20:53

      Cтоит признать, что в ЦСКА последние десятилетия как среди игроков , так и в руководстве всех звеньев клуба была преемственность , стоит посмотреть последние 20 лет на результаты в таблице премьер-лиге.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 февраля 2019, 20:50

      А чем Онопыч и Овчина не мастодонты?))

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 февраля 2019, 20:21

      мамонтов

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 февраля 2019, 19:38

      Ностальгия,че

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