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    Тошич: «Сборная России на ЧМ удивила, а Игнашевич – вообще нет»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич признался, что был удивлен результатом, который показала сборная России на домашнем чемпионате мира. При этом серб отметил, что отнесся как к должному к хорошему выступлению на турнире защитника Сергея Игнашевича, с которым он ранее играл в московском клубе.

    На ЧМ-2018 россияне вышли в четвертьфинал, где проиграли по пенальти Хорватии (2:2, 3:4).

    «Смотрел практически каждую игру. Очень удивился, как сыграла Россия. Ваша сборная добилась большого успеха, очень хорошо выступила. Все – молодцы. Не знаю даже, кто лучший, не могу назвать одного. И Дзюба, и Акинфеев хорошо сыграли. И все остальные. Головин – тоже. Марио и за ЦСКА, и за сборную выступает на очень высоком уровне. Он один из лучших в чемпионате России.

    Я очень много играл с Игнашевичем, знаю его очень давно. И я знаю, какие у него человеческие качества, какой характер и какой он спортсмен. Вообще не удивился, что он провел очень хороший чемпионат мира и после него завершил свою очень красивую карьеру», – сказал Тошич.

    • Тошич выступал за ЦСКА с 2010-го по 2017 год.
    • Игнашевич защищал цвета армейского клуба с 2004-го по 2018 год. Объявил о завершении карьеры после чемпионата мира прошлым летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2019 12:59
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