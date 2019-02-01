Тошич: «Сборная России на ЧМ удивила, а Игнашевич – вообще нет»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич признался, что был удивлен результатом, который показала сборная России на домашнем чемпионате мира. При этом серб отметил, что отнесся как к должному к хорошему выступлению на турнире защитника Сергея Игнашевича, с которым он ранее играл в московском клубе.

На ЧМ-2018 россияне вышли в четвертьфинал, где проиграли по пенальти Хорватии (2:2, 3:4).

«Смотрел практически каждую игру. Очень удивился, как сыграла Россия. Ваша сборная добилась большого успеха, очень хорошо выступила. Все – молодцы. Не знаю даже, кто лучший, не могу назвать одного. И Дзюба, и Акинфеев хорошо сыграли. И все остальные. Головин – тоже. Марио и за ЦСКА, и за сборную выступает на очень высоком уровне. Он один из лучших в чемпионате России.

Я очень много играл с Игнашевичем, знаю его очень давно. И я знаю, какие у него человеческие качества, какой характер и какой он спортсмен. Вообще не удивился, что он провел очень хороший чемпионат мира и после него завершил свою очень красивую карьеру», – сказал Тошич.