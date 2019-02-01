Тошич: «Сборная России на ЧМ удивила, а Игнашевич – вообще нет»

Жаль, самого Тошича на ЧМ не взяли.
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич признался, что был удивлен результатом, который показала сборная России на домашнем чемпионате мира. При этом серб отметил, что отнесся как к должному к хорошему выступлению на турнире защитника Сергея Игнашевича, с которым он ранее играл в московском клубе.
На ЧМ-2018 россияне вышли в четвертьфинал, где проиграли по пенальти Хорватии (2:2, 3:4).
«Смотрел практически каждую игру. Очень удивился, как сыграла Россия. Ваша сборная добилась большого успеха, очень хорошо выступила. Все – молодцы. Не знаю даже, кто лучший, не могу назвать одного. И Дзюба, и Акинфеев хорошо сыграли. И все остальные. Головин – тоже. Марио и за ЦСКА, и за сборную выступает на очень высоком уровне. Он один из лучших в чемпионате России.
Я очень много играл с Игнашевичем, знаю его очень давно. И я знаю, какие у него человеческие качества, какой характер и какой он спортсмен. Вообще не удивился, что он провел очень хороший чемпионат мира и после него завершил свою очень красивую карьеру», – сказал Тошич.
- Тошич выступал за ЦСКА с 2010-го по 2017 год.
- Игнашевич защищал цвета армейского клуба с 2004-го по 2018 год. Объявил о завершении карьеры после чемпионата мира прошлым летом.