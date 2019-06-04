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    Игнашевич возглавил «Торпедо»

    Сергей Игнашевич назначен на пост главного тренера «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.

    Стороны заключили контракт до 2020 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

    В прошлом сезоне Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.

    – Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!

    – Сегодня вам довелось пообщаться с футболистами. Какие впечатления оставили ребята?

    – Мне очень понравилось наше общение. Я увидел, что игроки рады тому, что в их карьере появился новый вызов, и они очень хотят проявить себя на уровне ФНЛ. Думаю, что наши амбиции совпадают.

    – Изменится ли план подготовки команды, намеченный прежним тренерским штабом?

    – Мы чуть раньше выйдем из отпуска: 14 и 15 июня команда будет тренироваться в Москве, а 16-го отправится в Кратово. Там мы проведем два небольших учебно-тренировочных сбора. Времени на подготовку у нас очень мало, всего три недели, ведь уже 7 июля стартует Первенство ФНЛ.

    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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    04.06.2019 20:20
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1023

      general.lizyukov 1 час назад

      Ну, удачи. Посмотрим, каков ты тренером будешь. Своих тренеров ты критиковал нередко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1033

      srg38 2 часа назад

      Сергею удачи, а Педо в жопу всё равно как ни крути

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1265

      Александ1982 3 часа назад

      Сергей замечательно играл, чтоб тренировал еще лучше!! удачи в новом деле!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +782

      CSKA471 3 часа назад

      Удачи Серега!!!будем следить, надо возрождать, клуб с таким прошлым!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      Boeung777 4 часа назад

      Интересно будет посмотреть на Игнашевича в новом амплуа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3876

      Агасфер 4 часа назад

      Пора восстанавливать клуб; кому как не воспитаннику "Торпедо" это надо пытаться сделать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12975

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      ...и взбодрил молодёжь ЦСКА, у которой нарисовалась ещё одна перспектива. Удачи всем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4376

      BRO_football 4 часа назад

      Будет учить Торпедо ставить автобус в своей штрафной.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      ухоженный крокодил 5 часов назад

      А на ху.й такую дыру?
      Не могу понять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      RJM555 5 часов назад

      такое чувство у него в Торпедо получиться.....хороший выбор сделали

      2
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