Игнашевич возглавил «Торпедо»

Ну, удачи. Посмотрим, каков ты тренером будешь. Своих тренеров ты критиковал нередко.
Сергей Игнашевич назначен на пост главного тренера «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили контракт до 2020 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
В прошлом сезоне Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.
– Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!
– Сегодня вам довелось пообщаться с футболистами. Какие впечатления оставили ребята?
– Мне очень понравилось наше общение. Я увидел, что игроки рады тому, что в их карьере появился новый вызов, и они очень хотят проявить себя на уровне ФНЛ. Думаю, что наши амбиции совпадают.
– Изменится ли план подготовки команды, намеченный прежним тренерским штабом?
– Мы чуть раньше выйдем из отпуска: 14 и 15 июня команда будет тренироваться в Москве, а 16-го отправится в Кратово. Там мы проведем два небольших учебно-тренировочных сбора. Времени на подготовку у нас очень мало, всего три недели, ведь уже 7 июля стартует Первенство ФНЛ.