Игнашевич возглавил «Торпедо»

Сергей Игнашевич назначен на пост главного тренера «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт до 2020 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

В прошлом сезоне Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.

– Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!

– Сегодня вам довелось пообщаться с футболистами. Какие впечатления оставили ребята?

– Мне очень понравилось наше общение. Я увидел, что игроки рады тому, что в их карьере появился новый вызов, и они очень хотят проявить себя на уровне ФНЛ. Думаю, что наши амбиции совпадают.

– Изменится ли план подготовки команды, намеченный прежним тренерским штабом?

– Мы чуть раньше выйдем из отпуска: 14 и 15 июня команда будет тренироваться в Москве, а 16-го отправится в Кратово. Там мы проведем два небольших учебно-тренировочных сбора. Времени на подготовку у нас очень мало, всего три недели, ведь уже 7 июля стартует Первенство ФНЛ.