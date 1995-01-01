Гончаренко: «Игнашевич и Вася Березуцкий могли бы еще поиграть»

110 лет на троих, а играли лучше всех защитников в РПЛ...
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что бывшие защитники московской команды Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий с функциональной точки зрения могли бы продолжать профессиональную карьеру.
«Мы понимали, что Березуцкие и Игнашевич рано или поздно закончат играть, но все равно получилось неожиданно. На мой взгляд, Вася Березуцкий мог бы поиграть еще несколько сезонов. Алексею было бы потяжелее: у него много травм в последнее время.
Мне казалось, Сережа Игнашевич вполне способен был продлить карьеру, но закончить ее после домашнего мундиаля – правильное решение, его нужно уважать. Переубедить их было практически невозможно», – сказал Гончаренко.
- Игнашевич и братья Березуцкие завершили карьеру прошлым летом.
- Сергей решил попрощаться с футболом в возрасте 38 лет, а Василий и Алексей – в 36 лет.