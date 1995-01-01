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    Гончаренко: «Игнашевич и Вася Березуцкий могли бы еще поиграть»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что бывшие защитники московской команды Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий с функциональной точки зрения могли бы продолжать профессиональную карьеру.

    «Мы понимали, что Березуцкие и Игнашевич рано или поздно закончат играть, но все равно получилось неожиданно. На мой взгляд, Вася Березуцкий мог бы поиграть еще несколько сезонов. Алексею было бы потяжелее: у него много травм в последнее время.

    Мне казалось, Сережа Игнашевич вполне способен был продлить карьеру, но закончить ее после домашнего мундиаля – правильное решение, его нужно уважать. Переубедить их было практически невозможно», – сказал Гончаренко.

    • Игнашевич и братья Березуцкие завершили карьеру прошлым летом.
    • Сергей решил попрощаться с футболом в возрасте 38 лет, а Василий и Алексей – в 36 лет.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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      Рейтинг: +1452

      InterMilLano1908 17 минут назад

      110 лет на троих, а играли лучше всех защитников в РПЛ...

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