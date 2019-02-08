Жамалетдинов – о словах про Слуцкого, Березуцких, Игнашевича: «Неверно интерпретировали. Налепили лишнего. Прошу прощения»

Нападающий польского «Леха» Тимур Жамалетдинов заверил: его интервью польскому изданию неправильно интерпретировали. Футболист жаловался, что Леонид Слуцкий его не любит, а также заявил, что не расстроился из-за окончания карьеры братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

«Я не ожидал такой реакции на моe интервью. Неприятно, что меня представили, как врага народа, ЦСКА и России. Мои слова неверно интерпретировали. Налепили лишнего — это сто процентов. Меня спросили, почему я так долго не попадал в основу ЦСКА. Тогда команду тренировал Слуцкий. Я просто ответил, что не нравился ему как футболист. А они написали, что он не любил меня как человека. Это полный бред!

Про ЦСКА тоже дурно не отзывался и никогда не отзовусь. Этот клуб меня вырастил, и я его люблю. Про Березуцкого и Игнашевича — тоже бред. Это был лишь сарказм — что я обрадовался окончанию их карьеры. Я не держу никакой обиды на ЦСКА. Только дурак на моeм месте будет недоволен ЦСКА. Я благодарен клубу. Если кто-то подумал плохое, то я прошу прощения. Поймите меня, всe было не так, как преподнесли», – сказал игрок.