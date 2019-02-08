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    Жамалетдинов – о словах про Слуцкого, Березуцких, Игнашевича: «Неверно интерпретировали. Налепили лишнего. Прошу прощения»

    Нападающий польского «Леха» Тимур Жамалетдинов заверил: его интервью польскому изданию неправильно интерпретировали. Футболист жаловался, что Леонид Слуцкий его не любит, а также заявил, что не расстроился из-за окончания карьеры братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

    «Я не ожидал такой реакции на моe интервью. Неприятно, что меня представили, как врага народа, ЦСКА и России. Мои слова неверно интерпретировали. Налепили лишнего — это сто процентов. Меня спросили, почему я так долго не попадал в основу ЦСКА. Тогда команду тренировал Слуцкий. Я просто ответил, что не нравился ему как футболист. А они написали, что он не любил меня как человека. Это полный бред!

    Про ЦСКА тоже дурно не отзывался и никогда не отзовусь. Этот клуб меня вырастил, и я его люблю. Про Березуцкого и Игнашевича — тоже бред. Это был лишь сарказм — что я обрадовался окончанию их карьеры. Я не держу никакой обиды на ЦСКА. Только дурак на моeм месте будет недоволен ЦСКА. Я благодарен клубу. Если кто-то подумал плохое, то я прошу прощения. Поймите меня, всe было не так, как преподнесли», – сказал игрок.

    • Жамалетдинов дебютировал за основной состав ЦСКА 9 апреля 2017 года в матче с «Краснодаром» (1:1), выйдя на поле на 90-й минуте
    • Всего форвард провел за первую команду красно-синих 41 неполный матч, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
    • Братья Березуцкие сейчас тренируют «Витесс».

    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2019 23:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1969

      Niko 9 февраля 2019, 09:38

      Молодой ещё. Получил хороший опыт

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 9 февраля 2019, 06:51

      Заднюю включил? Опять молодец (С)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 февраля 2019, 05:09

      Сам виноват, журналистам нельзя лишнего говорить, тем более что повод был подлить масла в огонь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Nesterenko 9 февраля 2019, 09:25

      особенно когда перевод идет с русского на польский, а потом обратно!!! Возьмите любую инструкцию и транслитом переведите её на английский, немецкий и др., а потом обратно и сравните, что получилось.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -27

      kostinegor 9 февраля 2019, 03:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/menblog

      -5
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 9 февраля 2019, 02:01

      Если ты этого на говорил то нечего извинятся, тем более знал куда едешь.

      0
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 9 февраля 2019, 01:29

      нашел тоже, кому интервью давать) не умеешь говорить так, чтобы тебя поняли - молчи, за умного сойдешь...

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 9 февраля 2019, 00:26

      Как же он меня бесит

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 февраля 2019, 23:38

      По ходу поляки действуют в своем стиле

      3
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 8 февраля 2019, 23:14

      Вонючие ляхи!

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Makaweli 9 февраля 2019, 09:19

      Наши журналюшки не лучше! Им нужна сенсация! Рейтинг! Чтобы их издания читали!

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