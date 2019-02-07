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    Жамалетдинов: «Слуцкий на каждом шагу показывал, что не ценит меня как игрока и не любит как человека»

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал об отношении к нему бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

    В прошлом месяце 21-летний футболист перешел на правах аренды в польский «Лех». Слуцкий покинул московский клуб в декабре 2016 года.

    «Мы оба выделялись [в молодежной команде], но я уверен, что Чалов был не лучше меня. Тем не менее, именно ему Слуцкий предоставил реальную возможность в первой команде. Мне это было не совсем понятно.

    Позже я услышал, что Чалова рекомендовал тренер, который работал с ним несколько лет назад. У этого человека были хорошие отношения со Слуцким. Возможно, это было решающим фактором. Слуцкий на каждом шагу показывал, что не ценит меня как игрока и не любит как человека.

    Виктор Гончаренко что-то во мне увидел и сразу включил в первую команду. Во время одной из тренировок он подошел ко мне и сказал: «Слушай, в атаке большая конкуренция. Ты готов играть на другой позиции?» Конечно, я сказал, что готов. Я был очень заинтересован в том, чтобы играть.

    Гончаренко решил сделать из меня левого защитника. На сборе ставил меня на эту позицию и постоянно объяснял, что в своих действиях я должен улучшить. В первом товарищеском матче мы выиграли, и я забил гол. В дальнейшем я помогал партнерам у ворот. Даже в матче РПЛ с «Уфой» я вышел на замену на левый фланг обороны при счете 0:0. Мы одержали победу», – сказал Жамалетдинов.

    • Жамалетдинов дебютировал за основной состав ЦСКА 9 апреля 2017 года в матче с «Краснодаром» (1:1), выйдя на поле на 90-й минуте
    • Всего форвард провел за первую команду красно-синих 41 неполный матч, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Przeglad Sportowy

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    07.02.2019 14:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 февраля 2019, 19:40

      Ну всё, понятно, виновен Слуцкий. Ты-то выше Месси, Неймара, Роналду и Игуаина вместе взятых, просто тренер плохой, слушает других специалистов.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 февраля 2019, 17:38

      Футболеру всего 21 год, а говорит так, как-будто считает себя на одном уровне с Месси, Роналду и т.д..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 16:42

      Бывают такие случаи ,когда при всех равных условиях ,предпочтение отдается другому. Надо добиваться улучшения своей игры а если тренер не доверяет уйти в аренду и в другой команде доказать свою состоятельность.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 16:33

      Обида не лучший помощник для прогресса как и отсутствие самокритики, и завышенная самооценка. Ещё все впереди и можешь себя проявить не в одной команде.

      7
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 16:30

      Чалов лучше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 февраля 2019, 16:17

      Ну, раз считал, что лучше Чалова, что ж тогда в аренду не просился?
      Поиграл бы за Енисей или Уфу или ещё какой клуб, доказал бы Слуцкому, что готов. А так - одни лишь слова.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 февраля 2019, 15:08

      Слуцкого уже год в ЦСКА нету, а Жамалетдинов так и не заиграл..,так в ком причина?!
      Хотя игрок очень не плохой.

      8
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 7 февраля 2019, 15:00

      Слуцкого знаем,Жамалетдинов...а кто это?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п 7 февраля 2019, 14:28

      В твои годы у тебя всё впереди,всё в твоих руках.Дзюбу и Погребняка по арендам гоняли.Жиркова отечественные тренеры в упор не видели.

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 февраля 2019, 14:23

      Ну не очень, конечно, интервью. Всяко может случиться и еще пересечешься со Слуцким. Вдруг он злопамятный. Обидно, конечно, когда шанс не дают. Но надо дальше работать. Не тут, так покажи себя в Лехе. Удачи, Жама!

      10
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 7 февраля 2019, 16:14

      Вот это верно, прояви себя в аренде и постарайся играть там,
      где у тебя лучше получается и возвращайся в ЦСКА. Удачи!

      3
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      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > bset 7 февраля 2019, 16:30

      После таких слов он скорее жаба

      0
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