Жамалетдинов: «Слуцкий на каждом шагу показывал, что не ценит меня как игрока и не любит как человека»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал об отношении к нему бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

В прошлом месяце 21-летний футболист перешел на правах аренды в польский «Лех». Слуцкий покинул московский клуб в декабре 2016 года.

«Мы оба выделялись [в молодежной команде], но я уверен, что Чалов был не лучше меня. Тем не менее, именно ему Слуцкий предоставил реальную возможность в первой команде. Мне это было не совсем понятно.

Позже я услышал, что Чалова рекомендовал тренер, который работал с ним несколько лет назад. У этого человека были хорошие отношения со Слуцким. Возможно, это было решающим фактором. Слуцкий на каждом шагу показывал, что не ценит меня как игрока и не любит как человека.

Виктор Гончаренко что-то во мне увидел и сразу включил в первую команду. Во время одной из тренировок он подошел ко мне и сказал: «Слушай, в атаке большая конкуренция. Ты готов играть на другой позиции?» Конечно, я сказал, что готов. Я был очень заинтересован в том, чтобы играть.

Гончаренко решил сделать из меня левого защитника. На сборе ставил меня на эту позицию и постоянно объяснял, что в своих действиях я должен улучшить. В первом товарищеском матче мы выиграли, и я забил гол. В дальнейшем я помогал партнерам у ворот. Даже в матче РПЛ с «Уфой» я вышел на замену на левый фланг обороны при счете 0:0. Мы одержали победу», – сказал Жамалетдинов.