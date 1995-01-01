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    Слуцкий: «Самые большие яйца в российском футболе у Березуцких, Игнашевича и Вернблума»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, возглавляющий «Витесс», в интервью YouTube-каналу «Макарена» рассказал, кого считает самыми волевыми людьми в российском футболе.

    – У кого в российском футболе самые большие яйца?

    – Я встречал много волевых людей. Наверное, выделю большую четверку игроков ЦСКА – братья Березуцкие, Игнашевич и Вернблум.

    – Вернблум? Многие футболисты, в основном соперников, к нему не очень хорошо относились.

    – Ну да, безусловно.

    – У вас были разговоры с ним: «Мол, давай, может, чуть помягче»?

    – Это невозможно, это его суть. Если ты ему скажешь играть осторожнее, и он будет контролировать каждый свой шаг на футбольном поле… Но я хочу сказать, что при мне он ни разу не получал красной карточки за пять лет совместной работы.

    Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009-го по 2016 год и трижды выиграл с командой чемпионат России.

    Источник: YouTube-канал «Макарена»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9560

      Garrincha58 6 минут назад

      яйцеголовые братки и швед

      0
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      Рейтинг: +19397

      gol_kak_sokol 23 минуты назад

      У Вернблума еще самый маленький мозг.

      1
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      Рейтинг: +5284

      mihail200606 32 минуты назад

      Ну естественно.. В раздевалках других команд викторыч мало наверное бывал)) яица особо не разглядывал..))

      3
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      Рейтинг: +10565

      bset 1 час назад

      А самый большой член у Слуцкого: "Если владелец или директор отсосет мне, тогда я уйду из Витесса".

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