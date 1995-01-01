Слуцкий: «Самые большие яйца в российском футболе у Березуцких, Игнашевича и Вернблума»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, возглавляющий «Витесс», в интервью YouTube-каналу «Макарена» рассказал, кого считает самыми волевыми людьми в российском футболе.

– У кого в российском футболе самые большие яйца?

– Я встречал много волевых людей. Наверное, выделю большую четверку игроков ЦСКА – братья Березуцкие, Игнашевич и Вернблум.

– Вернблум? Многие футболисты, в основном соперников, к нему не очень хорошо относились.

– Ну да, безусловно.

– У вас были разговоры с ним: «Мол, давай, может, чуть помягче»?

– Это невозможно, это его суть. Если ты ему скажешь играть осторожнее, и он будет контролировать каждый свой шаг на футбольном поле… Но я хочу сказать, что при мне он ни разу не получал красной карточки за пять лет совместной работы.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009-го по 2016 год и трижды выиграл с командой чемпионат России.