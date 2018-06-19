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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Россия - Египет
Россия - Египет: обзор матча 19 июня 2018
Россия
19.06.2018, вторник, 21:00
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
Египет
47'
А. Фатхи (АГ)
59'
Д. Черышев
63'
А. Дзюба
73'
М. Салах (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Египет
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Ю. Жирков
86'
Желтая карточка
Ф. Смолов
84'
82'
Замена
Кахраба
️️️️
М. Мохсен
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Дзюба
79'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Д. Черышев
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Салах
68'
Замена
Р. Собхи
️️️️
Трезеге
64'
Замена
А. Варда
️️️️
М. Эль-Ненни
ГОЛ! 3:0!
А. Дзюба
Пас отдал
И. Кутепов
63'
ГОЛ! 2:0!
Д. Черышев
Пас отдал
М. Фернандес
59'
57'
Желтая карточка
Трезеге
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Фатхи
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
11
Роман Зобнин
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
17
Александр Головин
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
7
Ахмед Фатхи
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
19
Абдаллах Саид
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марван Мохсен
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
Египет
16
Шериф Экрами
ВР
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
20
Саад Самир
ЦЗ
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Омар Габер
ЦП
5
Сэм Морси
ЦП
11
Кахраба
ЦП
18
Шикабала
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
22
Амр Варда
ЦП
4-3-2-1
1
Акинфеев
18
Жирков
4
Кутепов
4
Игнашевич
2
Фернандес
11
Зобнин
8
Газинский
19
Самедов
6
Черышев
17
Головин
22
Дзюба
4-1-2-2-1
1
Эль-Шенави
7
Фатхи
6
Хегази
2
Габр
13
Абдельшафи
8
Хамед
19
Саид
17
Эль-Ненни
10
Салах
7
Трезеге
9
Мохсен
18
Жирков
13
Кудряшов
13
Кудряшов
18
Жирков
6
Черышев
23
Кузяев
23
Кузяев
6
Черышев
22
Дзюба
9
Смолов
9
Смолов
22
Дзюба
9
Мохсен
11
Кахраба
11
Кахраба
9
Мохсен
7
Трезеге
14
Собхи
14
Собхи
7
Трезеге
17
Эль-Ненни
22
Варда
22
Варда
17
Эль-Ненни
Остались в запасе
Россия
Египет
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
20
Саад Самир
ЦЗ
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
16
Шериф Экрами
ВР
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Омар Габер
ЦП
5
Сэм Морси
ЦП
18
Шикабала
ЦП
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
20
Саад Самир
ЦЗ
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
16
Шериф Экрами
ВР
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Омар Габер
ЦП
5
Сэм Морси
ЦП
18
Шикабала
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Россия - Египет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Касерес
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Россия 1
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