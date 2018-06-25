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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Россия
Уругвай - Россия: обзор матча 25 июня 2018
Уругвай
25.06.2018, понедельник, 17:00
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Россия
10'
Л. Суарес
23'
Д. Черышев (АГ)
90'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Россия
Замена
М. Гомес
️️️️
Э. Кавани
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
90'
Замена
К. Родригес
️️️️
Н. Нандес
73'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Р. Бентанкур
63'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
60'
60'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Ю. Газинский
38'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Д. Черышев
36'
Вторая желтая
И. Смольников
28'
Желтая карточка
И. Смольников
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Черышев
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
10'
9'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
8
Найтан Нандес
ПАЗ
5
Матиас Весино
ОП
14
Лукас Торрейра
ОП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
11
Роман Зобнин
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
5
Карлос Санчес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Александр Головин
АП
21
Антон Миранчук
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
4-3-1-2
23
Муслера
17
Лаксальт
22
Касерес
3
Годин
19
Коатес
5
Весино
14
Торрейра
8
Нандес
6
Бентанкур
9
Суарес
21
Кавани
4-3-2-1
1
Акинфеев
19
Смольников
4
Кутепов
4
Игнашевич
13
Кудряшов
19
Самедов
8
Газинский
11
Зобнин
11
Миранчук
6
Черышев
22
Дзюба
8
Нандес
7
Родригес
7
Родригес
8
Нандес
6
Бентанкур
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
6
Бентанкур
21
Кавани
18
Гомес
18
Гомес
21
Кавани
6
Черышев
2
Фернандес
2
Фернандес
6
Черышев
8
Газинский
23
Кузяев
23
Кузяев
8
Газинский
11
Миранчук
9
Смолов
9
Смолов
11
Миранчук
Остались в запасе
Уругвай
Россия
13
Гастон Силва
ЛЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
5
Карлос Санчес
ЦП
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
16
Андрей Лунев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
17
Александр Головин
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
13
Гастон Силва
ЛЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
5
Карлос Санчес
ЦП
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
17
Александр Головин
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Уругвай - Россия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Маланг Дьедиу
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
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