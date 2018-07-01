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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Испания - Россия
Испания - Россия: обзор матча 01 июля 2018
Испания
01.07.2018, воскресенье, 17:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Россия
12'
С. Игнашевич (АГ)
41'
А. Дзюба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Россия
Пенальти не реализован!
Я. Аспас
ГОЛ!
Д. Черышев
3:4
ГОЛ!
С. Рамос
3:3
ГОЛ!
А. Головин
2:3
Пенальти не реализован!
Коке
ГОЛ!
С. Игнашевич
2:2
ГОЛ!
Ж. Пике
2:1
ГОЛ!
Ф. Смолов
1:1
ГОЛ!
А. Иньеста
1:0
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
104'
97'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Коста
80'
71'
Желтая карточка
Р. Зобнин
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Начо
70'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Д. Сильва
67'
65'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Дзюба
61'
Замена
Д. Черышев
️️️️
А. Самедов
54'
Желтая карточка
И. Кутепов
46'
Замена
В. Гранат
️️️️
Ю. Жирков
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дзюба
Желтая карточка
Ж. Пике
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Игнашевич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Начо
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
21
Давид Сильва
АП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Йерро
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
11
Роман Зобнин
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
19
Александр Самедов
ЦП
17
Александр Головин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
11
Лукас Васкес
ПВ
17
Яго Аспас
ЦФ
9
Родриго
ЦФ
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
21
Александр Ерохин
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Де Хеа
18
Альба
3
Пике
15
Рамос
4
Начо
5
Бускетс
8
Коке
21
Сильва
22
Иско
10
Асенсио
19
Коста
4-1-3-1-1
1
Акинфеев
2
Фернандес
4
Кутепов
4
Игнашевич
13
Кудряшов
18
Жирков
11
Зобнин
23
Кузяев
19
Самедов
17
Головин
22
Дзюба
4
Начо
2
Карвахаль
2
Карвахаль
4
Начо
21
Сильва
6
Иньеста
6
Иньеста
21
Сильва
19
Коста
17
Аспас
17
Аспас
19
Коста
10
Асенсио
9
Родриго
9
Родриго
10
Асенсио
18
Жирков
14
Гранат
14
Гранат
18
Жирков
23
Кузяев
21
Ерохин
21
Ерохин
23
Кузяев
19
Самедов
6
Черышев
6
Черышев
19
Самедов
22
Дзюба
9
Смолов
9
Смолов
22
Дзюба
Остались в запасе
Испания
Россия
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
11
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Фернандо Йерро
16
Андрей Лунев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
11
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Фернандо Йерро
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Испания - Россия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Россия 1
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